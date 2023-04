Sankt Ruprecht reicht die Anzeigetafel nicht aus - 10:0 gegen Festenburg

Details Samstag, 29. April 2023 23:10

Einen furiosen 10:0-Heimsieg fuhr der SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab gegen den SV Union Festenburg ein. Man hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Spitzenreiter alle davon und die Partie eindrucksvoll beendet. Im Hinspiel war dem SV Festenburg im Hebst in einem Match auf Augenhöhe ein 1:0-Sieg geglückt. Die Fans sahen ein denkwürdiges Match in der Gebietsliga Ost.

In St.Ruprecht reichte die Anzeigetafel nicht aus, da musste man sich mit einer Pappe helfen!

Nach einer halben Stunde stand es 6:0

Die Gäste gerieten schon in der siebten Minute in Rückstand, als Sebastian Bloder das schnelle 1:0 für St. Ruprecht erzielte. Nun folgte ein Doppelpack für den SC St. Ruprecht/Raab: Nach seinem ersten Tor (13.) markierte Mark Voit wenig später seinen zweiten Treffer (20.) zum 3:0. Es lief so ähnlich wie bei Deutschland gegen Brasilien bei der WM 2014. Für die Gäste wurde es jedoch noch schlimmer an diesem Nachmittag.

Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Daniel Schlemmer per Elfer (23.), wiederum Voit (25.) und Kevin Steiner (27.) auch per Elfer. Somit stand es 6:0 nach nicht einmal einer halben Stunde. Was war denn da los in St.Ruprecht? Noch vor der Halbzeit legte Bloder seinen zweiten Treffer nach (43.). Die Pausenführung von SC St. Ruprecht fiel deutlich wie verdient aus.

Die erste Halbzeit endet mit einem Pausenstand von 7:0. USV Anja, Ticker-Reporter

Für das 8:0 und 9:0 war wiederum Marc Voit verantwortlich. Der Akteur traf erneut ins Schwarze (48./59.). Der Treffer von Bloder in der 71. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Nun stand es 10:0 und das war dann auch das Endergebnis. Mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters fuhr St. Ruprecht diesen exorbitant hohen Sieg ein und Festenburg trat mit einer 0:10-Abfuhr die Heimreise an. Mark Voit erzielte in diesem Match fünf Tore.

So steht es um die beiden Teams

Die errungenen drei Zähler gingen für SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Erfolgsgarant des Heimteams ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 68 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Der SC St. Ruprecht sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Neun Spiele ist es her, dass St. Ruprecht zuletzt eine Niederlage kassierte.

Der SV Union Festenburg bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Im Sturm von SV Festenburg stimmt es ganz und gar nicht: 19 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Festenburg musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Union Festenburg insgesamt auch nur fünf Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Form der letzten fünf Spiele macht ebenso Sorgen, sodass der SV Festenburg in dieser Zeit nur einmal gewann.

Nächster Prüfstein für SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab ist UFC Schönegg (Freitag, 19:00 Uhr). Festenburg misst sich am selben Tag mit SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf (19:30 Uhr).

Aufstellungen: St. Ruprecht/R.: Daniel Goldgruber - Mario Herbert Rosenfelder, Florian Derler, Ing. Christian Wolf (K), Xhoi Zhupani, Florian Krenn - Fabian Harrer, Daniel Schlemmer - Mark Voit, Sebastian Bloder, Kevin Steiner



Ersatzspieler: Mateo Mikulcic, Marco Rosenberger, Matthias Leiner , BSc, Florian Habersatter, Alexander Mauthner, Rene Maitz



Trainer: Christian Gerlitz

Festenburg: Sebastian Karner - David Meisterhofer, Balint Polgar, Hannes Zettl, Christoph Hauer - Alexander Gremsl (K), Jan Luca Hofer, Mario Kager - Christof Wetzelberger, Kristof Batorfi, Peter Varga



Ersatzspieler: Bernhard Inschlag, Martin Zettl, Christoph Gaulhofer



Trainer: Martin Zettl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab – SV Union Festenburg, 10:0 (7:0)

71 Sebastian Bloder 10:0

59 Mark Voit 9:0

48 Mark Voit 8:0

43 Sebastian Bloder 7:0

27 Kevin Steiner 6:0

25 Mark Voit 5:0

23 Daniel Schlemmer 4:0

20 Mark Voit 3:0

13 Mark Voit 2:0

7 Sebastian Bloder 1:0

