Doppelpack von Bauernhofer ebnet den Weg-Schönegg besiegt St.Jakob

Details Montag, 01. Mai 2023 19:07

Der UFC Schönegg und St. Jakob lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Vor heimischem Publikum im Herbst war St. Jakob im Hinspiel ein 3:2-Sieg geglückt.

Das Match war insgesamt in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen. Weder Schönegg noch St.Jakob gehen volles Risiko. Trotzdem kam man im zeiten Teil des ersten Spielabschnitt auf beiden Seiten zu guten Gelegenheiten.

Nächste Chance, Pöttler über links bringt den Ball zur Mitte, Berghofer aus kurzer Distanz genau auf dem Tormann. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Tobias Bauernhofer das 1:0 zugunsten von Schönegg (43.).

Berghofer setzt sich auf der rechten Seite durch bringt den Ball zur Mitte wo Bauernhofer nicht lange fackelt und den Ball vom Fünfer im Netz versenkt. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Das Heimteam führte somit zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

In der zweiten Halbzeit fielen vier Tore

Nikola Trstenjak versenkte den Ball in der 64. Minute im Netz von UFC Schönegg. Nur eine Minute später führte das Heimteam schon wieder. Der Treffer zum 2:1 sicherte Schönegg nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Bauernhofer in diesem Spiel (65.).

Wieder liefert Berghofer den Assist und Bauernhofer in der Mitte suverän mit Volley ins Netz.Zweiter Treffer für Bauernhofer nur eine Minute nach dem Ausgleich. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Mario Berghofer beförderte das Leder zum 3:1 von UFC Schönegg über die Linie (77.). Das war die Vorentscheidung.

Wieder einteilt Berghofer mit einem Pass in die Tiefe seinem Gegenspieler, diesmal macht er alles richtig und bringt den Ball im langen Eck unter. 12. Saisontreffer für den Stürmer. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Mit dem 2:3 gelang Trstenjak ein Doppelpack nach einem schnellen Konter über die linke Seite– an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (83.). Schließlich strich Schönegg die Optimalausbeute gegen den UFC St. Jakob im Walde ein und holte drei Punkte.

So steht es um die beiden Teams

Für UFC Schönegg ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Schönegg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Trotz der Niederlage behält St. Jakob den fünften Tabellenplatz bei.

Auch wenn UFC Schönegg mit sieben Niederlagen seltener verlor, steht St. Jakob/W. mit 32 Punkten auf Platz fünf und damit vor Schönegg.

Vor heimischem Publikum trifft UFC Schönegg am nächsten Freitag auf den SC St. Ruprecht/Raab, während der UFC St. Jakob im Walde am selben Tag Kaindorf in Empfang nimmt.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: UFC Schönegg – UFC St. Jakob im Walde, 3:2 (1:0)

83 Nikola Trstenjak 3:2

77 Mario Berghofer 3:1

65 Tobias Bauernhofer 2:1

64 Nikola Trstenjak 1:1

43 Tobias Bauernhofer 1:0

