SC St. Ruprecht/Raab macht den Aufstieg greifbar - seit elf Spielen unbesiegt

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von SC St. Ruprecht/Raab. Der Tabellenführer setzte sich mit einem 2:0 gegen SV Hirnsdorf durch. Die Beobachter waren sich einig, dass Hirnsdorf als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Das Hinspiel in der Hinrunde hatte beim 3:1 mit den Gästen seinen Sieger gefunden.

Überlegene Ruprechter führen zur Pause 1:0

Das Team von Erfolgstrainer Christian Gerlitz zeigte von Spielbeginn an, dass man hier weitere drei Punkte holen wollte. Kevin Steiner brachte St. Ruprecht in der 20. Spielminute in Führung mit einem gezielten Schuss in die lange Ecke. SV Hirnsdorf war gewillt auszugleichen, die besseren Chancen lagen jedoch weiterhin beim Gastgeber. Zudem hatte der Favorit einen perfekten Tag in der Defensive. Egal was der Gast versuchte, die abgeklärte Abwehr vernichtete alle Angriffsbemühungen.

Hirnsdorf kommt auch Richtung Tor,aber nicht gefährlich Tom, Ticker-Reporter

Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch auf beiden Seiten nichts Zählbares mehr heraus. Schiedsrichter Franz Hofer bat zum Pausentee.

In der zweiten Halbzeit dominierte das Heimteam weiterhin

Die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit wurden dann etwas rustikaler. Es folgte zwei Verwarnungen auf beiden Seiten.

Ruprecht jetzt mit einer Druckphase,das 1:0 reicht ihnen nicht Tom, Ticker-Reporter

Fabian Harrer beförderte das Leder zum 2:0 von SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab über die Linie (77.). Das war dann die Entscheidung. Die letze große Chancen fand Alexander Mauthner vor, sein Weitschuss pfiff jedoch knapp am Hirnsdorfer Gehäuse vorbei. Zum Schluss feierte SC St. Ruprecht einen nie gefährdeten dreifachen Punktgewinn gegen den SV Hirnsdorf.

So steht es um die beiden Teams

Die errungenen drei Zähler gingen für St. Ruprecht einher mit der Übernahme der Tabellenführung. 75 Tore – mehr Treffer als die Heimmannschaft erzielte kein anderes Team der Gebietsliga Ost. Mit dem Sieg baute man die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab 17 Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Elf Spiele währt bereits die Serie, in der St. Ruprecht ungeschlagen ist.

Trotz der Niederlage belegt Hirnsdorf weiterhin den neunten Tabellenplatz. Sieben Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat der SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf momentan auf dem Konto.

SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei USV Holzbau-Shop Kaindorf an. Bereits zwei Tage vorher reist SV Hirnsdorf zu USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.

Gebietsliga Ost: SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab – SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf, 2:0 (1:0)

77 Fabian Harrer 2:0

20 Kevin Steiner 1:0

Aufstellungen: St. Ruprecht/R.: Mateo Mikulcic - Mario Herbert Rosenfelder, Xhoi Zhupani, Florian Krenn (K) - Marco Rosenberger, Fabian Harrer, Florian Derler, Daniel Schlemmer - Mark Voit, Sebastian Bloder, Kevin Steiner



Ersatzspieler: Daniel Goldgruber, Matthias Leiner , BSc, Florian Habersatter, Alexander Mauthner, Christian Wolf, Oliver Fladerer



Trainer: Christian Gerlitz

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Daniel Höfler, Moritz Gauster (K), Julian Neuhauser - Martin Kleinhappl, Jürgen Froschauer, Alexander Mauerhofer, Matthias Artauf - Manuel Gruber, Jonas Hödl, Milan Molnar



Ersatzspieler: Markus Seifried, Stefan Schwarz, Tobias Kricker, Daniel Krämer

Trainer: Johann Falk Bericht Florian Kober

