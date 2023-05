Tore in der zweiten Halbzeit - Hirnsdorf holt Rückstand auf

Details Sonntag, 28. Mai 2023 23:18

Jeweils einen Punkt holten der SV Hirnsdorf und USV Mitterdorf an der Raab an diesem Freitag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel war auch schon unentschieden mit 1:1 geendet.

Torlos nach 45 Minuten - Überlegenheit der Gäste

Das Team von Trainer Stachel kam in der ersten Halbzeit zu den besseren Tormöglichkeiten - Tore konnten seine Mitterdorfer aber auch nicht erzielen. Die größte Möglichkeit hatte man in der 19.Minute

Guter Spielzug von Mitterdorf über Lankmair und Scherkl auf Vini Walter, der aus kurzer Distanz die Stange trifft! chrisi_20, Ticker-Reporter

Mit den weiteren Spielminuten kam Hirnsdorf besser ins Spiel und fand ebenfalls Mögichkeiten vor. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Die zweite Halbzeit brachte dann aber die Tore.

Vier Tore in der zweiten Halbzeit

Für das 1:0 und 2:0 der Gäste war Vincent Walter verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (52./58.).

Durch einen kurzen, etwas missglückten Abstoß des HSV, passt die Putzfee Vincent Walter auf und staubt zum 1:0 ab. Fast idente Situation wie beim 1:0... Also wer das erste Tor verpasst hat, hat es quasi jetzt nochmal gesehen und es steht 2:0 chrisi_20, Ticker-Reporter

Dann traf Stephan Gschanes zum 1:2 (69.) und stellte den Anschluss her.

Aus einem Einwurf der Mitterdorfer entsteht ein Ballverlust der zu einer 1 gegen 1 Situation führt die sich Gschanes nicht nehmen lässt und überlegen durch die Hosenträger der Goalie einschiebt. chrisi_20, Ticker-Reporter

Es brauchte nur fünf Minuten und da war der Endstand von 2:2 hergstellt. In Minute 74 brachte der SV Hirnsdorf den Ball im Netz von USV Mitterdorf zum Ausgleich unter. Hirnsdorf war in der zweiten Halbzeit agressiver und so verwunderte es nicht, dass man sogar noch zu Chancen kam um den Sieg einzufahren.

Lobenswert ist der heutige Schiedsrichter Peter Stanzel. Stand jetzt: Fehlerfrei. Bleib so wie du bist! chrisi_20, Ticker-Reporter

Mitterdor .wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Hirnsdorf die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte. Das als Fazit für ein unterhaltsames Match vor über 200 Zuschauern,

So steht es um die beiden Teams

Gegen Ende der Spielzeit weiß SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf die Abstiegsränge hinter sich. Die Heimmannschaft verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte ein.

USV Mitterdorf an der Raab muss sich ohne Zweifel im Sommer um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und der Gast rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen man zuletzt Punkte liegen gelassen.

SV Hirnsdorf tritt am kommenden Samstag bei USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg an, Mitterdorf/R. empfängt am selben Tag USV KAGER Bau Grafendorf.

Gebietsliga Ost: SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf – USV Mitterdorf an der Raab, 2:2 (0:0)

74 Juergen Froschauer 2:2

69 Stephan Gschanes 1:2

58 Vincent Walter 0:2

52 Vincent Walter 0:1

Startaufstellungen: SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Daniel Höfler, Moritz Gauster (K), Dominic Kuschetz, Julian Neuhauser - Alexander Mauerhofer, Matthias Artauf, Daniel Krämer - Manuel Gruber, Jonas Hödl, Milan Molnar



Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Stephan Gschanes, Christoph Simon, Jürgen Froschauer, Peter Paierl, Stefan Schwarz



Trainer: Johann Falk

Mitterdorf/R.: Markus Staudacher - Stefan Ederer - Moritz Heuberger, David Friess, Fabio Samer, Paul Proksch, Mario Scherkl, Oliver Leitgeb - Paul Lankmair, Vincent Walter (K), Michael Schellnegger , BSc



Ersatzspieler: Lukas Macher, Daniel Strobl, Alexander Feiertag, Valentin Maria Ziesler



Trainer: Josef Stachel Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei