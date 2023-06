Fuchsbichler glänzt als dreifacher Torschütze - Kaindorf verliert mit 2:3

Details Samstag, 03. Juni 2023 23:34

Im Spiel von USV Kaindorf gegen USV St. Kathrein/Offenegg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte Kaindorf die Punkte von St. Kathrein entführt und einen 2:0-Auswärtssieg für sich reklamiert. Ein Spieler hatte da aber wohl etwas dagegen heute.

Nach dem Sieg in Kaindorf feierte man die Möglichkeit noch auf den dritten Platz klettern zu können

Platzverweis und Führung in Unterzahl

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der St.Kathrein bereits in Front. Daniel Fuchsbichler markierte in der dritten Minute die Führung. Was war passiert? Schiedsrichter Kramoviku entschied auf Elfmeter für die Gäste. Daniel Fuchsbichler behielt die Nerven und traf zum 0:1. Sead Ismajli versenkte den Ball in der 19. Minute im Netz von USV St. Kathrein und so hatten die Gastgeber ausgeglichen und es stand 1:1. In der Folge trafen die Gäste die Stange.

In der 37. Minute ging es schließlich bergab für den USV Kaindorf, als man in Person von Patrik Richardo Novak einen Platzverweis kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Das dachte man zumindest. Andreas Schweighofer brachte den Gastgebern nach 39 Minuten die 2:1-Führung. USV Kaindorf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung und einem Mann weniger auf dem Platz.

Noch eine rote Karte und eine Niederlage

Fuchsbichler schockte mit seinem zweiten Tor die Kaindorfer und traf zum 2:2. (53.)

Der Legendäre Kaindorfer linke Innenverteidiger Gery Hahn schießt die Wuchtl aus dem 16ner- leider für seine Mannschfat ging die Wuchtl zum Gegner, der die Wuchtl per Weitschuss in‘s rechte Eck schießt Nico Müllner, Ticker-Reporter

Dann drehte der Schütze die Partie mit seinem dritten Tor für St. Kathrein (75.).

In der Endphase wurde es noch richtig ruppig. Unfreiwillig frühen Feierabend machte Mohammad Azim Hazara von USV Holzbau-Shop Kaindorf, der in der 82. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde.

Es Eskaliert! Die Spieler kamen zu einer Auseinandersetzung! Rote Für Kaindorf! Nico Müllner, Ticker-Reporter

Die 2:3-Heimniederlage von USV Kaindorf war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff und die Heimmanschaft nur noch mit neun Spielern auf dem Platz stand.

So steht es um die beiden Teams

Kaindorf/H. hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne.

Kurz vor Saisonende steht St.Kathrein mit 46 Punkten auf Platz vier. Mit 67 geschossenen Toren gehört USV St. Kathrein/Offenegg offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Ost.

Mit insgesamt 46 Zählern befindet sich St. Kathrein voll in der Spur. Die Formkurve von USV Holzbau-Shop Kaindorf dagegen zeigt momentan nach unten.

Kommende Woche tritt USV Kaindorf/H. bei USC RB Schäffern an (Sonntag, 17:00 Uhr), am gleichen Tag genießt USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. Heimrecht gegen SU Schotterwerke Christandl Naintsch.

Gebietsliga Ost: USV Holzbau-Shop Kaindorf – USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off, 2:3 (2:1)

75 Daniel Fuchsbichler 2:3

52 Daniel Fuchsbichler 2:2

39 Andreas Schweighofer 2:1

19 Sead Ismajli 1:1

3 Daniel Fuchsbichler 0:1

Aufstellungen: USV Holzbau-Shop Kaindorf: Anton Gissing, Gergö Hahn, Gerhard Schreiner, Balint Gecse, Sead Ismajli, Andreas Schweighofer, Mohammad Azim Hazara, Benjamin Prenrecaj, Antonius Auner, Patrik Richardo Novak (K), Tornike Demetrashvili



Ersatzspieler: Dominik Loidl, Lukas Lederer, Karoly Bogyo, Kay Konrath



Trainer: Peter Hofer

USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Alexander Lackner, Christoph Schweiger (K), Philipp Pretterhofer, Manuel Rigler, Lukas Kreimer, Florian Schwaiger - Daniel Rigler, Markus Walcher, Philipp Kreimer - Daniel Fuchsbichler , BSc



Ersatzspieler: Samuel Willingshofer, Florian Brandtner, Nico Marcel Sallegger, Manuel Macher, Lukas Greiner, Markus Nageler



Trainer: Franz Czadil Bericht Florian Kober

