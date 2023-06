SC St.Ruprecht holt Pflichtsieg und hat noch die Möglichkeit Meister zu werden

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:41

Die Differenz von einem Treffer brachte SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab gegen SU Schotterwerke Christandl Naintsch den Dreier. Das Match endete mit 1:0. Vollends überzeugen konnte SC St. Ruprecht/R. dabei jedoch nicht, das zählt in dieser Phase der Meisterschaft jedoch überhaupt nicht. Das Hinspiel hatte der Gast deutlich mit 4:0 gewonnen.

Siegtor durch ein Eigentor

Alexander Mauthner brachte SU Naintsch in der 15. Minute mit einem Eigentor ins Hintertreffen. Der Gast hatte in diesem Spiel einige Chancen, vergab diese jedoch.

Voit schießt knapp vorbei, aber schöner Schuss Fabian Pfeifer, Ticker-Reporter

Es war kein sensationelles Spiel beider Teams, eher Magerkost - oder sagen wir einmal ein "Sommerkick". Das Team von TrainerGerlitz spielte jedoch disziplinert, ließ nichts anbrennen und freut sich nun auf das Finale der Liga in der nächsten Woche.

Derler flankt auf Bloder und der erwischt den Ball nicht genau zum Tor Fabian Pfeifer, Ticker-Reporter

Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden. Ein Schritt zur möglichen Meisterschaft.

So steht es um die beiden Teams

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Naintsch rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Insbesondere an vorderster Front kommt SU Schotterwerke Christandl Naintsch nicht zur Entfaltung, sodass nur 33 erzielte Treffer auf das Konto des Gastgebers gehen. SU Naintsch musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Naintsch insgesamt auch nur sieben Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, steht man auf Tabellenplatz 12. In den letzten fünf Partien ließ SU Schotterwerke Christandl Naintsch zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

Trotz des Sieges bleibt St. Ruprecht auf Platz zwei. Mit nur 23 Gegentoren stellt SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab die sicherste Abwehr der Liga. 14 Spiele ist es her, dass man zuletzt eine Niederlage kassierte.

Kommende Woche tritt SU Naintsch bei USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt St. Ruprecht Heimrecht gegen USV Mitterdorf an der Raab.

Gebietsliga Ost: SU Schotterwerke Christandl Naintsch – SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab, 0:1 (0:1)

15 Alexander Mauthner 0:1

Stimme zum Spiel Christian Gerlitz - Trainer St.Ruprecht "Wir haben einen Pflichtsieg eingefahren, das zählt. Die Entscheidung um den Titel in der Gebietsliga Ost ist somit vertagt." Aufstellungen: SU Schotterwerk Christandl Naintsch: Markus Kulmer - Lukas Kreimer, Paul Sallegger, Werner Hasenhütl, Markus Wiesenhofer, Manuel Glössl - Niklas Zink, Michael Hack, Mario Kreimer , BA (K) - Christoph Baumegger, Manfred Dunst



Ersatzspieler: Marco Mauerhofer, Ing. Markus Paier, Stefan Nistelberger, Bernd Kreimer, Niklas Kulmer, Paul Ederer



Trainer: David Katzer

St. Ruprecht/R.: Mateo Mikulcic - Mario Herbert Rosenfelder, Florian Derler, Ing. Christian Wolf (K), Xhoi Zhupani, Florian Krenn - Marco Rosenberger, Fabian Harrer, Alexander Mauthner - Mark Voit, Sebastian Bloder



Ersatzspieler: Daniel Goldgruber, Tobias Richard Mauthner, Florian Habersatter, Simon Erlacher, Jeremias Matzer, Oliver Fladerer



Trainer: Christian Gerlitz Bericht Florian Kober, Fotos Purgstaller

