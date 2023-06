USV Grafendorf gewinnt gegen Stubenberg, ist Meister und steigt auf

Details Sonntag, 11. Juni 2023 20:43

USV KAGER Bau Grafendorf erfüllte die letzte Pflichtaufgabe und gewann wenig überraschend gegen den USV Stubenberg mit 4:2. Pflichtgemäß strich USV Grafendorf gegen USV Stubenberg drei Zähler ein, behielt somit die Nerven und geht punktgleich mit St.Ruprecht, aber als Meister und Aufsteiger über die Ziellinie der Gebietsliga Ost. Im Hinspiel hatte Grafendorf durch einen 2:0-Erfolg im Herbst bei Stubenberg auch schon die drei Punkte eingefahren.

Tolle Kulisse und Stimmung wie auf dem Volksfest

In den letzen Monaten gab es viel zu feiern für das Team aus Grafendorf - jetzt ist es vollbracht, man ist in der Unterliga

600 Zuschauer kamen zum Finalspiel für das Teams von Trainer Fuchs. Man hatte es in der Hand - drei Punkte gegen Stubenberg und man verteidigte die Tabellenführung bis zur letzten Runde. Zunächst kam es aber einmal anders: Stefan Holzerbauer brachte USV KAGER Bau Grafendorf in der 19. Minute ins Hintertreffen.

Emir Garibovic drehte die Partie mit seinem Doppelpack für USV Grafendorf (36./42.). Wieder einmal hatte er für die Gastgeber getroffen, wie insgesamt 23 Mal in dieser Saison.Grafendorf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung und einem 2:1 Ergebnis.

Fabian Konrad versenkte den Ball in der 49. Minute im Netz von USV Stubenberg zum 3:1. Für das 4:1 von USV KAGER Bau Grafendorf sorgte Garibovic, der in Minute 73 zur Stelle war. Jetzt kannte der Jubel unter den Fans keine Grenzen mehr - der Aufstieg war endgültig geschafft.

Niko Alexander Fetz beförderte das Leder zum 4:2 für Stubenberg über die Linie (88.). Letzten Endes holte USV Grafendorf gegen die Gäste drei Zähler, verteidigte die Tabellenführung und steigt in die Unterliga auf!

Der Saisonrückblick für die beiden Teams

Mit der ersten Position in der Abschlusstabelle nimmt Grafendorf einen Aufstiegsplatz ein und wirkt kommende Saison eine Etage höher mit. Mit der Offensive des Heimteams musste in dieser Saison jeder rechnen, denn nach allen 26 Spielen war USV KAGER Bau Grafendorf mit 70 Treffern vorm gegnerischen Tor sehr erfolgreich. Zum Saisonende blickt USV Grafendorf auf ein eindrucksvolles Abschneiden: 19 Siege, sechs Unentschieden und lediglich eine Pleite. Grafendorf zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte elf Punkte aus den letzten fünf Spielen. Mit St.Ruprecht hatte man einen tollen Konkurrenten - dank der direkten Vergleiche liegt man nun am Ende auf dem 1.Tabellenplatz und steigt auf.

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg schließt das Fußballjahr auf Rang sieben ab. In der Offensive rief USV Stubenberg in 26 Spielen nur eine durchschnittliche Leistung ab. 46 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz - allerdings bekam man auch nur 47 Treffer was den sechstbesten Wert der Liga bedeutet. Was für Stubenberg bleibt, ist eine ziemlich ausgeglichene Saisonbilanz. Elf Siege und fünf Remis stehen zehn Niederlagen gegenüber.

Gebietsliga Ost: USV KAGER Bau Grafendorf – USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg, 4:2 (2:1)

88 Niko Alexander Fetz 4:2

73 Emir Garibovic 4:1

49 Fabian Konrad 3:1

42 Emir Garibovic 2:1

36 Emir Garibovic 1:1

19 Stefan Holzerbauer 0:1

Startaufstellungen: USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer - Toni Maricevic, Daniel Kopper, Patrick Glatz, Markus Glatz, Maximilian Haas - Marcus Karner (K), Oliver Konrad, Tobias Ringhofer - Emir Garibovic, Fabian Konrad



Ersatzspieler: Saer Diop, Stefan Altmann, Benjamin Haas, Blendon Ahmetaj, Daniel Schwengerer, Rainer Figl



Trainer: Franz Josef Fuchs

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Philipp Schmallegger (K), Balazs Czafit, Jan Hofer, Philipp Meister, Stefan Holzerbauer, Christoph Wilhelm, Johannes Stachl, Peter Gyepes, Daniel Brunner, Lukas Jandl, Andreas Hofer



Ersatzspieler: Tobias Becker-Tonnerer, Nico Gruber, Mathias Grabner, Christopher Groszschädl, Niko Alexander Fetz, Matteo-Maximilian Deutsch



Trainer: Mario Schöberl Bericht Florian Kober

