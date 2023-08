USV Albersdorf-Prebuch verliert erstes Spiel seit September 2022

Details Sonntag, 27. August 2023 21:52

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. und USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch, die mit 1:0 endete. Jede Serie geht irgendwann zu Ende - Trainer Erich Klug kannte das Gefühl als Verlierer vom Platz zu gehen ja praktisch gar nicht mehr. Am Sonntagabend war es dann so weit .

Trainer Czadil führt nach drei Runden mit seinem Team die Liga an

Zur Pause war noch kein Tor gefallen

Zur Pause stand ein Unentschieden und für beide Mannschaften war noch alles drin. Bis dahin sah man nach vier Minuten die erste Chance für die Gäste, nach zehn Minuten dann die erste Gelegenheit für die Gastgeber. In der 21.Minute zeigte Gästekeeper Manuel Baier seine Klasse als er im letzten Moment für seine Mannschaft den Rückstand verhinderte.

Es fiel dann nur ein Tor und das war kurios

Philipp Kreimer brach für USV St. Kathrein/Off. den Bann und markierte in der 77. Minute die Führung. Der Schütze drosch einen Freistoss aus über vierzig Metern in Richtung Gästetor und der Ball wurde länger und länger - nach einigen Augenblicken zappelte er tatsächlich im Netz. Mit Ablauf der Spielzeit schlug St. Kathrein USV Albersdorf-Prebuch 1:0.

So steht es um die beiden Teams, so geht es nächste Woche weiter

USV RB Fb Industry St.Kathrein ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. Das Team von Trainer Franz Czadil ist hervorragend in die Saison gestartet.

Albersdorf-Prebuch verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle ein wenig an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem fünften Rang. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch. Das ist ein ausgezeichnteter Start für einen Aufsteiger.

Nächster Prüfstein für USV St. Kathrein/Off. ist SV Teubl St. Johann/Haide (Samstag, 17:00 Uhr). USV Albersdorf-Prebuch misst sich am selben Tag mit USV Mitterdorf an der Raab (16:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel

Franz Czadil - Trainer St.Kathrein

"Jede Woche habe ich ein anderes Team auf dem Platz. Ich kann mich nicht erinnern wann wir zwei Mal mit der gleichen Startelf begonnen haben. Wir haben einen super Zusammenhalt und sind eine Einheit. Albersdorf ist eine starke Truppe und die gehen ihren Weg. So lange haben sie nicht mehr verloren und heute war es so weit."

Erich Klug - Trainer Albersdorf

"Kathrein war in der Summe aufgrund ihrer körperlichen Präsenz dem Sieg näher, das muss man neidlos anerkennen und natürlich hätte ich gewünscht einen Punkt mitnehmen zu können."

USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Manuel Rigler, Wolfgang Czadil, Lukas Greiner, Jeremias Matzer - Fabian Josef Neuhold, Daniel Rigler (K), Lukas Kreimer, Nico Marcel Sallegger, Markus Walcher, Philipp Kreimer -



Ersatzspieler: Samuel Willingshofer, Alexander Lackner, Markus Nageler, Philipp Pretterhofer, Benjamin Graf



Trainer: Franz Czadil

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier - Harald Böjtös, Sebastian Schmiedhofer, Alexander Witting, Rafael Fink - Manuel Gassenburger (K), Albunit Berbatovci, Markus Böjtös, Michael Simut, Max Pilz - Christian Mayer



Ersatzspieler: Dennis Ober, Andreas Friesenbichler, Uros Stojkovic, Rene Gragger, Julian Scherf, Markus Ehrenreich



Trainer: Erich Klug Bericht und Foto Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. – USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch, 1:0 (0:0)

77 Philipp Kreimer 1:0

