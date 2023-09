USV Mitterdorf kämpft sich zum Unentschieden - erster Punkt in der Saison

Details Sonntag, 03. September 2023 13:13

In der Begegnung USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch gegen USV Mitterdorf an der Raab trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Unter einem strahlenden sommerlichen Himmel versammelten sich über 300 Fußballfans in Albersdorf, als der Aufsteiger USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch auf den USV Mitterdorf an der Raab in einem packenden Duell der Gebietsliga Ost traf. Albersdorf war erfolgreich in die Saison gestartet und hat zuhause eine makellose Bilanz, während Mitterdorf in diesem Spiel auf der Suche nach ihren ersten Punkten der Saison war.

Nach dem Spiel schwor man sich beim Gastgeber auf die nächsten Spiele ein

Albersdorf führte mit 2:0, in der Schlussphase der ersten Hälfte gelang dem Gast der Anschlusstreffer

Das Spiel begann lebhaft, und Albersdorf setzte früh Akzente. Bereits in der 4. Minute hatte Michael Simut eine vielversprechende Chance, doch sein Schuss wurde abgeblockt. Die Hausherren blieben am Drücker und hatten in der 16. Minute erneut eine gute Kopfballchance.

In der 25. Minute brach Albersdorf den Bann und ging mit 1:0 in Führung. Andreas Friesenbichler vollendete einen Steilpass von Simut mit einem präzisen Abschluss. Die Gastgeber legten nach und erhöhten in der 34. Minute auf 2:0, als ein Abstoß des Mitterdorf-Torwarts Staudacher direkt zu Albunit Berbatovci von Albersdorf gelang, der den Ball aus 40 Metern über den Torwart hinweg ins Netz hob.

In der 43. Minute erhielt Mitterdorf einen Elfmeter und Oliver Leitgeb verwandelte ihn sicher zum 2:1-Anschlusstreffer.

Die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 2:1 für Albersdorf, obwohl Mitterdorf kurz vor dem Halbzeitpfiff gefährlich wurde und einen Freistoß hatte, den Hannes Sauseng im Tor von Albersdorf gut parierte. Es hieß jetzt einmal durchatmen für das Team von Trainer Klug.

Am Ende hieß es Unentschieden in einer Partie mit Unterhaltungswert

Die zweite Halbzeit begann ausgeglichen, und beide Teams hatten gute Chancen. In der 73. Minute gelang Mitterdorf der Ausgleichstreffer zum 2:2 durch Christoph Wilhelm mit einem platzierten Schuss in die Ecke und die Spannung stieg. Wer hätte das nach einer guten halben Stunde vermutet?

Die Partie wurde intensiver, und in der 84. Minute sah der Torwart von Mitterdorf die Rote Karte nach einem Foul an Simut, der alleine vor dem Tor stand. Dies bedeutete eine numerische Überlegenheit für Albersdorf.

Insgesamt wurden sechs Minuten Nachspielzeit angezeigt, aber in dieser Zeit konnte keine der Mannschaften den entscheidenden Treffer erzielen.

Am Ende endete das Spiel mit einem 2:2-Unentschieden, wobei Albersdorf seine Serie von ungeschlagenen Heimspielen fortsetzte. Mitterdorf holte in diesem Spiel ihren ersten Punkt der Saison und konnte trotz des Platzverweises des Torwarts in der Schlussphase die Partie noch ausgeglichen gestalten.

Die Fans erlebten ein aufregendes Duell, und beide Mannschaften werden nun mit Blick auf ihre nächsten Spiele weiter hart arbeiten, um ihre Saisonziele zu erreichen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit sieben Zählern aus vier Spielen steht USV Albersdorf-Prebuch momentan im Mittelfeld der Tabelle. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage hat das Heimteam derzeit auf dem Konto.

Vier Spiele und noch kein Sieg: Die Gäste warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Nächster Prüfstein für Albersdorf-Prebuch ist SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf auf gegnerischer Anlage (Freitag, 19:00). Mitterdorf/R. misst sich zur selben Zeit mit SV Teubl St. Johann/Haide.

Stimmen zum Spiel

Erich Klug - Trainer Albersdorf

"Schlussendlich muss man mit diesem Remis leben und auch unsere Kreativabteilung Offensiv zeigt sich nicht in Bestform. Der Zusammenhalt muss weiterhin funktionieren des ersten Gebietsliga Jahr in der Vereinsgeschichte! Wir sind auf unserem Weg."

Josef Stachel- Trainer Mitterdorf

"Ich habe einige sehr junge Spieler in der Mannschaft, zwei davon habe ich in diesem Spiel gebracht. Es ist meine Aufgabe der Mannschaft zu zeigen, dass sie etwas kann. Man muß mit so einem Saisonstart umgehen und da fehlt mir das Selbstbewusstsein, daran werden wir arbeiten - die zweite Hälfte in diesem Spiel war da schon einmal ein Anfang. Wir haben letzte Saison Relegation gespielt und diese geschafft, aber ich möchte das nicht unbedingt noch einmal erleben!"

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Hannes Sauseng - Sebastian Schmiedhofer, Alexander Witting, Rafael Fink, Uros Stojkovic - Manuel Gassenburger (K), Albunit Berbatovci, Luca Painsi, Andreas Friesenbichler, Max Pilz - Michael Simut



Ersatzspieler: Harald Böjtös, Sebastian Posch, Rene Gragger, Manuel Kulmer, Christian Edlinger, Markus Ehrenreich



Trainer: Erich Klug

Mitterdorf/R.: Markus Staudacher - Moritz Heuberger - Paul Lankmair, Sambath Kapfer, Vincent Walter (K), David Reisinger, Simon Moser, Oliver Leitgeb, Christoph Wilhelm - Daniel Strobl, Tobias Pregartner



Ersatzspieler: Lukas Rahm, David Friess, Michael Schellnegger , BSc, Marcel Stampler, Daniel Hechtl, Mario Zierler



Trainer: Josef Stachel Bericht Florian Kober Fotos Kober, Mitterdorf, Albersdorf

Gebietsliga Ost: USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch – USV Mitterdorf an der Raab, 2:2 (2:1)

75 Christoph Wilhelm 2:2

43 Oliver Leitgeb 2:1

33 Albunit Berbatovci 2:0

25 Andreas Friesenbichler 1:0

