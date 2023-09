Berghofer schießt Schönegg zum Sieg - pro Halbzeit ein Schiedsrichter

Details Samstag, 09. September 2023 01:17

Schönegg kam am Freitag zu einem 3:1-Erfolg gegen St. Jakob Festenburg. Beide Teams hatten das Ziel, ihre Punktekonten um drei Zähler zu erhöhen und sich in der Tabelle zu verbessern. Auf dem Papier ging UFC Schönegg als Favorit ins Spiel gegen UFC St. Jakob im Walde / Festenburg – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Nach 45 Minuten war in diesem Spiel noch nichts entschieden

Das Spiel begann intensiv, und es war schnell zu erkennen, dass beide Mannschaften entschlossen waren, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Bereits in der 12. Minute gelang dem UFC Schönegg der erste Treffer des Tages. Mario Berghofer brachte sein Team in Führung, indem er den Ball im Fallen im Tor unterbrachte.

Schönegg hätte kurz darauf beinahe nachgelegt, als ein Kopfball von Berghofer nach einem Eckball an die Stange klatschte. Doch auch St. Jakob ließ sich nicht lange bitten und erzielte nur wenige Minuten später den Ausgleich. Trestenjak lupfte den Ball ins Tor und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel.

Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem Pausenstand von 1:1. Beide Teams hatten ihre Momente und konnten jeweils einen Treffer erzielen. Das Spiel war geprägt von hohem Tempo und einigen guten Torchancen auf beiden Seiten.

Schiedsrichterwechsel zur Pause und ein Auswärtssieg

Die zweite Halbzeit begann mit einem neuen Schiedsrichter, nachdem der ursprüngliche Schiedsrichter sich verletzt hatte. In der 78. Minute gelang Schönegg die erneute Führung durch Marco Reiböck, der einen schnellen Angriff erfolgreich abschloss.

Schönegg blieb weiterhin am Drücker und erhöhte weiterhin das Tempo. Mario Berghofer erzielte sein zweites Tor an diesem Tag und brachte sein Team mit 3:1 in Führung.

Die Heimmannschaft St. Jakob versuchte, dem Spiel eine Wendung zu geben, konnte aber nicht mehr entscheidend zurückschlagen. Schönegg behielt die Kontrolle über das Spiel und sicherte sich am Ende verdient den Sieg.

Dieser Sieg bringt Schönegg wertvolle drei Punkte in der Tabelle, während St. Jakob weiterhin hart arbeiten muss, um ihre Position zu verbessern. Das Match war ein spannender Schlagabtausch und bot den Fans 90 Minuten packenden Fußball. Wir dürfen uns auf weitere aufregende Spiele in der Gebietsliga Ost freue

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Wo bei UFC St. Jakob/W. / Festenburg der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die sechs erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Die bisherige Saisonbilanz der Gastgeber bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten eher schwach. Nur einmal ging St. Jakob/W. / Festenburg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Schönegg holte auswärts nun die ersten drei Zähler. Die Offensive des Gasts in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch UFC St. Jakob im Walde / Festenburg war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits zwölfmal schlugen die Angreifer von UFC Schönegg in dieser Spielzeit zu. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von UFC Schönegg.

Schönegg setzte sich mit diesem Sieg von UFC St. Jakob/W. / Festenburg ab und nimmt nun am Freitagabend mit neun Punkten den sechsten Rang ein, während St. Jakob/W. / Festenburg weiterhin vier Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Kommende Woche tritt UFC St. Jakob im Walde / Festenburg bei SU Schotterwerke Christandl Naintsch an (Freitag, 18:30 Uhr), am gleichen Tag genießt UFC Schönegg Heimrecht gegen USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg.

UFC St. Jakob im Walde/Festenburg: Maximilian Pfleger - Lukas Königshofer, Marco Stögerer, Thomas Arzberger (K) - Christof Wetzelberger, Mario Kager, Patrick Eichtinger, Marcel Arzberger, David Friesenbichler - Nikola Trstenjak, Miroslav Baksaj



Ersatzspieler: Daniel Ellmeier, Valentin Gletthofer, Manuel Arzberger, Markus Eichtinger, Manuel Doppelreiter, Niklas Ziegerhofer



Trainer: Jürgen Horn

Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Benedikt Feiner, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Lorenz Rechling, Fabian Halper, Marcell Matzer, Christoph Kielnhofer (K), Marco Reiböck, Mario Berghofer



Ersatzspieler: Matias Kielnhofer, Philipp Kielnhofer, Michael Lebenbauer, Jonas Pössinger, Michael Seemann, Patrick Kielnhofer



Trainer: Emmanuel Atangana Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: UFC St. Jakob im Walde / Festenburg – UFC Schönegg, 1:3 (1:1)

78 Mario Berghofer 1:3

77 Marco Reiboeck 1:2

17 Nikola Trstenjak 1:1

12 Mario Berghofer 0:1

