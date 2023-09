Albersdorf-Prebuch dreht das Spiel und gewinnt 3:2 in Hirnsdorf

Details Samstag, 09. September 2023 16:31

Ein spannendes Duell in der Gebietsliga Ost begeisterte die Fans, als SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf auf den Aufsteiger USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch traf. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an, dass sie nicht nur auf dem Platz waren, um mitzuspielen, sondern um zu gewinnen. Am Ende gewann der Aufsteiger knapp mit 3:2.

Zur Pause führte der Gastgeber knapp mit 1:0

Das Spiel begann mit einer ersten Ecke für Hirnsdorf in der 3. Minute, doch die Gefahr für das Tor blieb aus. Einige Minuten später wurde deutlich, dass es hier um mehr ging als nur Punkte. Der erste Treffer des Spiels fiel in der 35. Minute, als SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf nach einem Eckball die Führung durch Daniel Hoefler zum 1:0 erzielte. Der Schütze kam frei zum Kopfball und zementierte die Kugel per Kopf wahrlich in die Maschen.

Entscheidung in der 91.Minute

Aber die Gäste aus Albersdorf-Prebuch zeigten Charakter und ließen sich nicht entmutigen. In der zweiten Halbzeit drehten sie auf und zeigten, warum sie in die Gebiets Liga aufgestiegen waren. In der 56. Minute gelang Christian Mayer der Ausgleichstreffer zum 1:1. Die Vorarbeit der Gästeoffensive war in diesem Moment herausragend und Mayer behielt die Nerven vor dem Tor.

Die Partie blieb hochspannend, und Albersdorf-Prebuch legte noch einen Gang zu. In der 69. Minute brachte Max Pilz seine Mannschaft nach einem weiteren Freistoß mit 2:1 in Führung. Der Ball prallte zuerst an die Stange und Pilz war zur Stelle, um einzuschieben.

Abermals Freistoß Albersdorf der Ball wird immer länger geht an die Stange und zurück wo Max Pilz bereit steht und zur Führung einschiebt Norbert Seidl, Ticker-Reporter

Hirnsdorf gab sich da aber noch längst nicht geschlagen und spielte auf den Ausgleich. Man gab einfach nicht auf und kämpfte sich zurück. In der 83. Minute gelang Milan Molnar nach einer Flanke der Ausgleichstreffer zum 2:2. Nun rechneten die Fans mit einem Unentschieden. Die Teams klappten jedoch noch einmal die Visiere hoch.

Die Partie blieb bis zum Schluss offen und beide Teams hatten Chancen auf den Sieg. Doch dann, in der Nachspielzeit, sorgte Christian Mayer für den entscheidenden Treffer zum 3:2 für Albersdorf-Prebuch. Die Freude bei den Gästen kannte keine Grenze, und die Aufsteiger hatten mit einer herausragenden kämpferischen Leistung gewonnen.

Das Tribüne war mit rund 250 Zuschauern gut gefüllt und sie erlebten ein Spiel, das bis zum Ende Spannung bot. Mit diesem Sieg zeigten die Spieler von Albersdorf-Prebuch, dass sie nicht nur spielfreudig sind, sondern auch den Willen haben, in der Gebietsliga Ost erfolgreich zu sein.

Der zweifache Torschütze Christian Mayer nach dem Spiel

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Hirnsdorf belegt momentan mit neun Punkten den vierten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 8:8 ausgeglichen. Der SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die drei errungenen Zähler waren für USV Albersdorf-Prebuch gleichbedeutend mit der vorübergehenden Übernahme der Tabellenführung. Die Offensivabteilung der Gäste funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits elfmal zu.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Kommende Woche tritt SV Hirnsdorf bei SV Teubl St. Johann/Haide an (Freitag, 19:00 Uhr), einen Tag später genießt Albersdorf-Prebuch Heimrecht gegen USC RB Schäffern.

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Daniel Höfler, Moritz Gauster (K), Dominic Kuschetz, Julian Neuhauser, Matthias Zaff - Manuel Gruber, Alexander Mauerhofer, Jonas Hödl, Matthias Artauf - Adrian Laszlo Pentek



Ersatzspieler: Markus Seifried, Christoph Simon, Jürgen Froschauer, Milan Molnar, Martin Kleinhappl, Daniel Krämer



Trainer: Norbert Eggler

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier - Harald Böjtös, Manuel Gassenburger (K), Alexander Witting, Rafael Fink - Markus Böjtös, Luca Painsi, Michael Simut, Max Pilz - Andreas Friesenbichler, Christian Mayer



Ersatzspieler: Albunit Berbatovci, Sebastian Posch, Rilind Syla, Uros Stojkovic, Rene Gragger, Christian Edlinger



Trainer: Erich Klug Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf – USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch, 2:3 (1:0)

91 Christian Mayer 2:3

83 Milan Molnar 2:2

69 Max Pilz 1:2

56 Christian Mayer 1:1

35 Daniel Hoefler 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.