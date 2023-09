Oberes Feistritztal ist in einem hochklassigen Spiel effektiver

Details Sonntag, 10. September 2023 14:20

FC Oberes Feistritztal kam gegen USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg zu einem klaren 4:1-Erfolg. Dies bei einem absolut ausgeglichenen Ballanteil und Chancen auf beiden Seiten.

Ausgeglichenes Spiel am Stubenberger See

Vor dem Seitenwechsel sorgte Patrick Riegler mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für USV Stubenberg wenige Sekunden vor dem Abpfiff durch Schiedsrichter Popopvic. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Oberes Feistritztal, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging, dies obwohl beide Teams vom Ballbesitz gleichwertig waren. Das Team von Trainer war einfach cleverer und machte die beste Chance zu einem Tor. Stubenberg spielte auf seiner wunderbaren Anlage mit zahlreichen jungen Spielern.

Nach einer Stunde es 3:0 für die Gäste und die Messe war gelesen

Jaka Kuhar beförderte das Leder zum 2:0 der Gäste über die Linie (55.).

Tor, Toor, Tooor für FC Oberes Feistritztal zum 0:2 eiskalt in die falsche Ecke verladen Norbert Seidl, Ticker-Reporter

In ruhiges Fahrwasser brachte der Spitzenreiter sich, indem man das 3:0 erzielte (60.). Nach einen perfekt herausgespielten Ball vollendet er mit einem Lupfer und Keeper Philipp Schmallegger konnte nicht mehr eingreifen. Trotz dieser deutlichen Führung war das Spiel immer noch ausgeglichen, die höhere Qualität in der Offensive gab da den Ausschlag für die Gäste.Wenige Minuten später verhinderte Keeper Sascha Harrer den Anschlusstreffer.

Peter Gyepes war es, der in der 77. Minute das Spielgerät, ebenfalss per Elfmeter im Tor von FC Oberes Feistritztal unterbrachte. In der Nachspielzeit besserte Kuhar seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer nach einer schönen Kombination eiskalt für Oberes Feistritztal erzielte. Somit war der 1:4 Endstand hergestellt.

Ein starker Auftritt der gesamten Mannschaft ermöglichte FC Oberes Feistritztal am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Stubenberg, dies obwohl der Gastgeber eine ordentliche Leistung zeigte. Die Gäste machten aus wenig Chancen vier Tore und das ist dann halt auch Qualität.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche für die Mannschaften weiter

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg belegt momentan mit neun Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 11:11 ausgeglichen. Man vertraut einer Truppe aus routinierten Spielern und einigen Talenten und diese Mischung geht momentan gut auf.

Die errungenen drei Zähler gingen für Oberes Feistritztal einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Prunkstück von FC Oberes Feistritztal ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst vier Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. In den letzten fünf Spielen ließ sich Oberes Feistritztal selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Während USV Stubenberg am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei UFC Schönegg gastiert, duelliert sich FC Oberes Feistritztal am gleichen Tag mit der Zweitvertretung von SC BauerBikes Weiz.

Stimme zum Spiel

Roland Wurm - Sportlicher Leiter Oberes Feistritztal

„Es sind wirklich tolle Bedingungen in Stubenberg. Es war ein sehr intensives, aber faires Spiel. Wir sind sehr froh, dass wir hier 3 Punkte mitgenommen haben. Stubenberg geht auch einen guten Weg mit einem jungen und routinierten Mix. Lob auch an Schiri Popovic, er hatte 90 Minuten alles im Griff und das mit einer sehr ruhigen Art.“

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Philipp Schmallegger (K), Jan Hofer, Philipp Meister, Bruno Chirean, Peter Gyepes, Lukas Stelzer, Lukas Jandl, Andreas Hofer, Herbert Großschedl, Mathias Grabner, Olivér Nyári



Ersatzspieler: Matteo-Maximilian Deutsch, Alexander Rechberger, Daniel Brunner, Nico Gruber, Lukas Höfler



Trainer: BSc Mario Schöberl , BEd

FC Oberes Feistritztal: Sascha Harrer (K) - Adam Brunnhofer, David Reitbauer, Lukas Elmleitner, Daniel Windhaber, Martin Hofbauer - Mag. Gregor Weissensteiner, Oliver Mock, Manuel Mock - Patrick Riegler, Jaka Kuhar



Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, Kilian Brunnhofer, Gregor Doppelreiter, Felix Geßlbauer, Simon Dornhofer, Lukas Pöttler



Trainer: Harald Lechner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg – FC Oberes Feistritztal, 1:4 (0:1)

92 Jaka Kuhar 1:4

77 Peter Gyepes 1:3

60 Manuel Mock 0:3

55 Jaka Kuhar 0:2

45 Patrick Riegler 0:1

