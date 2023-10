Überragender Sieg für Hirnsdorf: 7:0 gegen Mitterdorf an der Raab

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 20:49

In einem einseitigen Fußballspiel zwischen SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf und USV Mitterdorf an der Raab behielt die Mannschaft aus Hirnsdorf die Oberhand und sicherte sich einen souveränen 7:0-Sieg. Hirnsdorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Zur Pause führte die Eggler Truppe mit 3:0

Das Spiel begann mit einer kniffligen Situation für Mitterdorf, als der Stürmer Jürgen Froschauer von Hirnsdorf schnell auf der rechten Seite bedient wurde. Trotz des Verdachts auf Abseits zählte der Treffer, und Hirnsdorf ging mit 1:0 in Führung. Die ersten 25 Minuten gehörten eindeutig Hirnsdorf, während Mitterdorf Schwierigkeiten hatte, ihr Spiel nach vorne zu gestalten.

In der 18. Minute wurde die Situation für Mitterdorf noch komplizierter, als Moritz Heuberger einen klaren Elfmeter verursachte. Diesen Elfmeter verwandelte Matthias Zaff sicher und brachte Hirnsdorf mit 2:0 in Führung.

Die Dinge nahmen einen dramatische Lauf für den Gastgeber in der 31. Minute, als Mitterdorfs Vincent Walter die Rote Karte erhielt und das Team fortan mit einem Mann weniger spielen musste. Hirnsdorf nutzte die Überzahl und erhöhte den Druck auf Mitterdorf.

In der 41. Minute setzte Hirnsdorf ein weiteres Ausrufezeichen, Laszlo Pentek den Ball präzise ins Tor köpfte und die Führung auf 3:0 ausbaute. Die erste Halbzeit endete mit diesem klaren Ergebnis für die Gäste.

Am Ende lief Mitterdorf in ein Debakel

Die zweite Halbzeit begann, und Hirnsdorf zeigte keine Gnade. In der 54. Minute erzielte Zaff sein zweites Tor des Spiels aus 25 Metern Entfernung und brachte Hirnsdorf mit 4:0 in Führung. In der 59. Minute profitierte Hirnsdorf von einer Unsicherheit des Mitterdorfer Torwarts Rahm und erhöhte auf 5:0.

Das Team aus Hirnsdorf blieb dominant und erzielte in der 70. Minute ein weiteres Tor nach einer Eckballvariante. Der Ball wurde von Martin Kleinhappl im 16-Meter-Raum ins lange Eck geschweißt, und die Führung wurde auf 6:0 ausgebaut.

In der 81. Minute nutzte Zaff einen Abpraller des Mitterdorfer Torwarts, um sein drittes Tor des Spiels zu erzielen und den Endstand von 7:0 herzustellen.

Das Spiel endete mit einer klaren Niederlage für USV Mitterdorf an der Raab, wobei die Rote Karte in der ersten Halbzeit den Schlüsselmoment darstellte. Hirnsdorf führte zu diesem Zeitpunkt bereits mit 2:0, wurde dann aber noch dominanter. Mit diesem beeindruckenden 7:0-Sieg zeigte SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf ihre Dominanz in diesem Duell.

Das Spiel wurde vom Schiedsrichter Mujacic geleitet und von 250 Zuschauern verfolgt.

So steht es um Mitterdorf und Hirnsdorf - so geht es nächste Woche weiter

In der Defensivabteilung von USV Mitterdorf an der Raab knirscht es gewaltig, weshalb die Gastgeber weiter im Schlamassel stecken. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 27 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Gebietsliga Ost. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Mitterdorf alles andere als positiv.

USV Mitterdorf an der Raab überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg. Auch bei der klaren Niederlage gegen SV Hirnsdorf offenbarte USV Mitterdorf an der Raab eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Der Sieg über Mitterdorf, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf von Höherem träumen. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Hirnsdorf. Die letzten Resultate von SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

USV Mitterdorf tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei USC RB Schäffern an. Einen Tag später empfängt Hirnsdorf USV St. Lorenzen

Stimme zum Spiel

Norbert Eggler - Trainer Hirnsdorf

"Es war ein Spiel bei dem einfach alles aufging. Solche Tage gibt es im Fußball. Die Mannschaft konnte alles auf den Platz bringen."

Mitterdorf/R.: Lukas Rahm - Stefan Ederer, Moritz Heuberger - Paul Lankmair, Vincent Walter, Marcel Stampler, Oliver Leitgeb (K), Christoph Wilhelm - Michael Schellnegger, Tobias Pregartner, Manuel Sauseng



Ersatzspieler: Markus Staudacher, David Friess, Daniel Strobl, Daniel Hechtl, Mario Zierler, Lukas Pregartner



Trainer: Josef Stachel

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Daniel Höfler, Moritz Gauster (K), Julian Neuhauser, Jonas Hoedl - Jürgen Froschauer, Hannes Wallner, Matthias Zaff, Matthias Artauf, Daniel Krämer - Adrian Laszlo Pentek



Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Martin Kleinhappl, Dominic Kuschetz, Christoph Simon, Alexander Mauerhofer, Milan Molnar



Trainer: Norbert Eggler Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV Mitterdorf an der Raab – SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf, 0:7 (0:3)

82 Matthias Zaff 0:7

73 Martin Kleinhappl 0:6

60 Adrian Laszlo Pentek 0:5

55 Matthias Zaff 0:4

41 Adrian Laszlo Pentek 0:3

19 Matthias Zaff 0:2

10 Juergen Froschauer 0:1

