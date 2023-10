USV Kaindorf biegt in der Schlussphase den Gegner - 4:2 gegen Naintsch

Details Samstag, 07. Oktober 2023 12:57

Bei USV Holzbau-Shop Kaindorf gab es für SU Schotterwerke Christandl Naintsch nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 2:4. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich USV Kaindorf die Nase vorn. Es bot sich den Fans eine unterhaltsame Begegnung mit sechs Toren.

In der ersten halben Stunde fielen drei Tore

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. Matija Petrak markierte in der fünften Minute per Freistoss die Führung. Aus der Ruhe ließ sich SU Naintsch nicht bringen. Manfred Dunst erzielte wenig später den Ausgleich per Elfmeter (11.).

Doppelchance Kaindorf - 1.Schuss gehalten vom Torwart und der Nachschuss aus 7 Metern übers leere Tor axel schweiss, Ticker-Reporter

Beide Teams hatten zahlreiche weitere Chancen, für Unterhaltung war gesorgt. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Karoly Bogyo in der 28. Minute. Zur Pause hatte Kaindorf/H. eine hauchdünne Führung inne.

Ausgleich nach 73 Minuten und am Ende gewinnt das Syla Team

Den Ausgleichstreffer hatte Naintsch in Minute 73 im Repertoire. Dass USV Holzbau-Shop Kaindorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Antonius Auner, der in der 74. Minute zur Stelle war.

Mit dem 4:2 sicherte Bogyo USV Kaindorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (75.).

bessere Chancenverwertung der Naintscher hätte ein anderes Ergebnis gebracht axel schweiss, Ticker-Reporter

Am Schluss schlug Kaindorf die Sportunion Naintsch mit 4:2 - clever hatte man dieses Spiel herunter gespielt und

So steht es um Kaindorf und Naintsch - so geht es nächste Woche weiter

USV Holzbau-Shop Kaindorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Für das Team gibt es weiterhin was zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der Beginn wurde mit diesem Sieg jedoch gemacht.

Nach der Niederlage rutscht SU Naintsch in der Tabelle nach unten. Zwei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Naintsch momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war SU Schotterwerke Christandl Naintsch in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Nächster Prüfstein für USV Holzbau-Shop Kaindorf ist USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch (Samstag, 15:00 Uhr). SU Naintsch misst sich am selben Tag mit FC Oberes Feistritztal (18:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Jeton Syla - Trainer Kainbach

"Dieses Spiel hätte auch anders ausgehen können. Wir sind unten drin in der Tabelle und wir möchten da raus. Somit nehmen wir diese drei Punkte gerne mit. Wir machen weiter."

USV Holzbau-Shop Kaindorf: Anton Gissing, Ardonis Gashi, Krijon Alijaj, Antonius Auner, Balint Gecse, Karoly Bogyo, Matija Petrak, Mohammad Azim Hazara, Patrick Kaiser (K), Daniel Wilfing, Tornike Demetrashvili



Ersatzspieler: Fabian Koch, Jan Ali Nazari, Kay Konrath, Sakir Neziroski, Benjamin Prenrecaj, Kevin Letonja



Trainer: Jeton Syla

SU Schotterwerk Christandl Naintsch: Marco Mauerhofer - Stefan Nistelberger, Paul Sallegger, Oliver Paier, Markus Wiesenhofer, Manuel Gloessl - Michael Hack, Bruno Kovacko, Julian Karrer - Marijan Markovic, Manfred Dunst (K)



Ersatzspieler: Clemens Raith, Stefan Wetzelhütter, Stefan Sallegger, Bernd Kreimer, Leo Johannes Tandl, Paul Ederer



Trainer: David Katzer Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV Holzbau-Shop Kaindorf – SU Schotterwerke Christandl Naintsch, 4:2 (2:1)

75 Karoly Bogyo 4:2

74 Antonius Auner 3:2

73 Marijan MarkoviÄ? 2:2

28 Karoly Bogyo 2:1

11 Manfred Dunst 1:1

5 Matija Petrak 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.