Auswärtscoup für Schönegg - Oberes Feistritztal hat das Nachsehen

Mit 0:2 verlor FC Oberes Feistritztal am vergangenen Freitag zu Hause gegen UFC Schönegg. Es war ein offensives Spiel mit zahlreichen Torgelegenheiten. Am Ende verlor der Gastgeber sein erstes Spiel in der aktuellen Saison.

Beide Tormänner hielten nach dér ersten Halbzeit die Null, die ganz großen Möglichkeiten blieben allerdings auf beiden Seiten aus. Die Teams spielten technisch gut mit wenig Fehlern.

Freistoß Hammer von Fuchs, Tormann reagiert gut und kann den Ball über die Latte drehen. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Oberes Feistritztal und Schönegg ohne Torerfolg in die Kabinen.

In der Schlussphase macht die Atangana-Truppe dann alles klar

Es gab weiterhin Chancen auf beiden Seiten. Aber die beiden Keeper hatten weiterhin etwas dagegen den Ball aus dem Netz zu holen. UFC Schönegg brach den Bann in der 85. Minute und markierte die Führung.

Reiböck schraubt sich beim Eckball hoch und köpft wuchtig ein.Er bringt damit seine Mannschaft in der Schlussphase in eine gute Ausgangsposition. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

In der 87.Minute traf die Heimmannschaft dann noch die Stange - es sollte für den Absteiger an diesem Abend wohl nicht sein. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Mario Berghofer für einen Treffer nach einem Solo sorgte (95.). Zum Schluss feierte Schönegg einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Oberes Feistritztal.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

In der Tabelle liegt Oberes Feistritztal nach der Niederlage auf dem zweiten Rang.

Im Tableau hatte der Sieg von UFC Schönegg Auswirkungen, man etablierte sich damit in der Spitzengruppe. Die Angriffsreihe der Gäste lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 21 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die letzten Resultate von Schönegg konnten sich sehen lassen – man kommt in Schwung.

Nächster Prüfstein für FC Oberes Feistritztal ist SU Schotterwerke Christandl Naintsch (Samstag, 18:00 Uhr). UFC Schönegg misst sich am selben Tag mit USV St. Lorenzen/W. (16:00 Uhr).

FC Oberes Feistritztal: Sascha Harrer (K) - Adam Brunnhofer, Gregor Doppelreiter, David Reitbauer, Lukas Elmleitner, Martin Hofbauer - Mag. Gregor Weissensteiner, Oliver Mock, Florian Fuchs - Patrick Riegler, Jaka Kuhar



Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, Kilian Brunnhofer, Bastian Kandlbauer, Simon Dornhofer, Manuel Mock, Lukas Pöttler



Trainer: Harald Lechner

Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Benedikt Feiner, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Marcell Matzer, Lorenz Rechling, Jakob Narrnhofer, Mario Berghofer, Christoph Kielnhofer (K), Marco Reiböck



Ersatzspieler: Philipp Kielnhofer, Michael Lebenbauer, Jonas Pössinger, Michael Seemann, Patrick Kielnhofer, Matias Kielnhofer



Trainer: Emmanuel Atangana Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: FC Oberes Feistritztal – UFC Schönegg, 0:2 (0:0)

95 Mario Berghofer 0:2

85 Marco Reiboeck 0:1

