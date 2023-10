Harb rettet das Remis - Weiz Reserve und Albersdorf trennen sich 1:1

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 14:07

Die Zweitvertretung von SC BauerBikes Weiz trennte sich an diesem Samstag von USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch mit 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Jubel beim Aufsteiger - man holt in der Bezirkshauptstadt einen Punkt

Weiz übernimmt das Kommando und präsentiert sich stark

In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber die klar stärkere Mannschaft. Sie konnten daraus jedoch keinen Profit erzielen, da sie entweder an sich selbst scheiterten oder am Albersdorfer Keeper Hannes Sauseng. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Albersdorf kommt erstarkt aus der Kabine - Posch trifft

Sebastian Posch sicherte USV Albersdorf-Prebuch vor 220 Zuschauern die Führung (50.). Nach einer perfekten Flanke köpfekte Posch den Ball ins Weizer Netz. Nun war das Team von Trainer Klug jedoch zu passiv und so dauerte es nicht lange, bis der Endstand hergestellt war.

Stefan Harb versenkte den Ball in der 67. Minute im Netz des Gasts. In der Folge wachte der Aufsteiger wieder auf, kam zu guten Gelegenheiten. Aber auch der Gastgeber erspielte sich weitere Chancen.Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. SC Weiz II und Albersdorf-Prebuch spielten unentschieden.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Weiz II führt mit zwölf Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Drei Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei SC BauerBikes Weiz II. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sechs.

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. USV Albersdorf-Prebuch verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen. Die letzten Resultate von Albersdorf-Prebuch konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien. Der Aufsteiger hat sich in der Liga etabliert.

SC Weiz II tritt am Freitag, den 13.10.2023, um 18:45 Uhr, bei SV Teubl St. Johann/Haide an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch USV Holzbau-Shop Kaindorf.

Stimme zum Spiel

Erich Klug - Trainer Albersdorf

"Gegen Ende hatten wir zahlreiche Chancen, doch am Ende ist das ein gerechtes Remis Aufgrund der zahlreichen Ausfälle abermals eine großartige Teamleistung. Ich bin stolz auf diese Truppe."

Weiz: Kai - Lorenz Hierzer - Jeremiah Heuberger, Mehmet Sen, Lukas Schellnegger, Peter Ebner - Lukas Melnizky, Fabio Hönneger, Nicky Fatayi Brown Ugo - Andrew Ighoohwo Ucho, Shtendil Ahmeti, Stefan Harb (K)



Ersatzspieler: Pascal Legat, Michael Purkarthofer, Stephan Allemann, Tobias Jurak, Paul Alexander Strobl, Sandro Geisler



Trainer: Mario Schalk

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Hannes Sauseng - Harald Böjtös, Sebastian Schmiedhofer, Sebastian Posch, Rafael Fink, Uros Stojkovic - Albunit Berbatovci, Markus Böjtös, Michael Simut, Max Pilz - Christian Mayer (K)



Ersatzspieler: Manuel Gassenburger, Kevin Lechthaler, Christian Edlinger, Rene Krenn, Jorge Lucas Silva Soares, Markus Ehrenreich



Trainer: Erich Klug

Gebietsliga Ost: SC BauerBikes Weiz II – USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch, 1:1 (0:0)

67 Stefan Harb 1:1

50 Sebastian Posch 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.