SV Hirnsdorf liegt mit 0:2 zurück und gewinnt am Ende doch

Details Montag, 09. Oktober 2023 14:11

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf und USV St. Lorenzen boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für SV Hirnsdorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Dabei führten die Gäste zwischendurch mit 2:0.

Elfmeter für die Gäste - Pausenführung für die Prenner-Truppe

Die Gastgeber bestimmten in den ersten zwanzig Minuten das Spielgeschehen und lagen kurze Zeit später dann doch zurück. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Philipp Tauchner sein Team per Foulelfmeter in der 22. Minute. Ein letzter Weitschuss der Gastgeber pfiff knapp am Tor vorbei. Mit einem Tor Vorsprung für USV St. Lorenzen ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Nach fünfzig Minuten stand es 0:2 - dann traf die Heimmannschaft noch zum Sieg

Jonas Josef Fellinger erhöhte mit einem Konter für die Gäste auf 2:0 (50.). Für das erste Tor von Hirnsdorf war Adrian Laszlo Pentek mit einem Schuss ins Kreuzeck verantwortlich, der in der 56. Minute das 1:2 besorgte. Nun drängte die Heimmannschaft auf den Ausgleich.

In der 78. Minute erzielte Milan Molnar dann das 2:2 per Kopf für die Gastgeber. Die Eggler Truppe war damit aber noch nicht zufrieden und es dauerte nur einige Minuten bis man das Spiel gedreht hatte.

Dass SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Matthias Zaff, der in der 84. Minute mit einem Weitschuss und dem 3:2 zur Stelle war.

Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab St. Lorenzend die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Dank des Sieges klettert SV Hirnsdorf auf Platz drei. Sechs Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Hirnsdorf. Hirnsdorf ist seit vier Spielen unbezwungen.

Wann bekommt USV St. Lorenzen die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf gerät USV St. Lorenzen/W. immer weiter in die Bredouille. In der Verteidigung stimmt es ganz und gar nicht: 28 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Das Team musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Aufsteiger insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten momentan ziemlich düster.

Während SV Hirnsdorf am kommenden Samstag USC RB Schäffern empfängt, bekommt es USV St. Lorenzen/W. am selben Tag mit UFC Schönegg zu tun.

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Moritz Gauster (K), Christoph Simon, Julian Neuhauser, Alexander Mauerhofer - Jürgen Froschauer, Adrian Laszlo Pentek, Martin Kleinhappl, Hannes Wallner, Matthias Zaff - Milan Molnar



Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Emil Paul Tinca, Emir Reisenhofer, Peter Paierl, Stefan Schwarz, Tobias Kricker



Trainer: Norbert Eggler

St. Lorenzen/W.: Christian Stögerer, Borna Rezo, Florian Haas, Jonas Josef Fellinger, Matej Debeljak, Philipp Tauchner, Alexander Feiner, Andreas Schuh, Michael Kapfer, Markus Hofer, Kevin Wiedner (K)



Ersatzspieler: Jan Glatz, Marco-Elias Fellinger, Christoph Tromayer, Lukas Stögerer, Philipp Spitzer



Trainer: Dietmar Prenner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf – USV St. Lorenzen/W, 3:2 (0:1)

84 Matthias Zaff 3:2

78 Milan Molnar 2:2

56 Adrian Laszlo Pentek 1:2

50 Jonas Josef Fellinger 0:2

22 Philipp Tauchner 0:1

