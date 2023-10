Erfolgsserie von SV Hirnsdorf hält weiter an - Hödl als Erfolgsgarant

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 15:08

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von SV Hirnsdorf. Vor knapp 250 begeisterten Zuschauern fand dieses Spiel gegen Schäffern der Gebietsliga Ost statt. Das Heimteam konnte einen verdienten 4:2-Sieg verbuchen und festigt damit seine Position als Aufstiegsaspirant. Hirnsdorf hatte schon im Vorfeld Rückenwind.

Zur Pause war die Messe gelesen - dachte man: es stand 3:0

Die Partie begann fulminant für die Gastgeber. Schon in der 7. Minute eröffnete Hannes Wallner das Torspektakel mit einem präzisen Schuss ins lange Eck nach einer Vorlage von Adrian Pentek. Das Heimteam führte 1:0. Nur wenige Minuten später hätte Hirnsdorf die Führung ausbauen können, als ein Schuss von Zaff an die Latte klatschte.

In der 23. Minute erhöhte Hirnsdorf seinen Vorsprung auf 2:0. Ein schneller Konter, eingeleitet in der eigenen Hälfte, abgeschlossen durch Matthias Zaff, sorgte für Jubel auf den Rängen.

Freistoß aus der Distanz der Zweite. Zaff wieder per Direktschuss. Der Ball senkt sich nach perfekter Schusstechnik, jedoch knapp drüber. Tormann sieht nur zu. TheLooong, Ticker-Reporter

Die Gäste aus Schäffern hatten in der ersten Halbzeit ihre Gelegenheiten, konnten aber nicht durch die starke Abwehr von Hirnsdorf durchbrechen.

Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Adrian Pentek in der 42. Minute das dritte Tor für Hirnsdorf. Er nutzte einen Fehler in der gegnerischen Abwehr, um alleine auf das Tor zuzulaufen und sicher zu verwandeln. Mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung ging Hirnsdorf in die Pause.

Schäffern kämpft sich heran - 3:2 nach 67 Minuten - Hödl als Erfolgsgarant

Die Gäste aus Schäffern kämpften in der zweiten Halbzeit um den Anschluss. In der 54. Minute gelang ihnen ein Traumfreistoß durch Albert Valentincic, der genau ins Kreuzeck flog, und sie verkürzten auf 3:1. Wenig später, in der 67. Minute, fiel das zweite Tor für Schäffern, als ein Distanzschuss von Attila Csiszar unter der Latte einschlug, was den Spielstand auf 3:2 brachte.

Trotz des starken Drucks der Gäste hielt Hirnsdorf stand und sicherte sich in der 84. Minute ein weiteres Tor durch Hannes Wallner. Er erzielte einen Volleytreffer. Das 4:2 war dann die endgültige Bestätigung für den Heimsieg.

Die Partie endete mit einem verdienten Sieg für Hirnsdorf, das sich in der Gebietsliga Ost immer mehr als Aufstiegsaspirant positioniert. Die Gäste aus Schäffern zeigten jedoch eine kämpferische Leistung und setzten vereinzelt Nadelstiche.

Spieler des Spiels war zweifellos der Heimtorhüter Yanik Hödl, der mit souveränen Paraden glänzte und die Stürmer der Gäste zum Verzweifeln brachte.

So steht es um Hirnsdorf und Schäffern -so geht es nächste Woche weiter

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Hirnsdorf aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zwei ein. Die Angriffsreihe von SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 25 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Sieben Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Hirnsdorf. Mit vier Siegen in Folge ist SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Die Abwehrprobleme von Schäffern bleiben akut, sodass USC RB Schäffern weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. USC Schäffern musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Schäffern insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten momentan düster. Vom Glück verfolgt war USC RB Schäffern in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

SV Hirnsdorf tritt am Samstag, den 21.10.2023, um 15:00 Uhr, bei UFC St. Jakob im Walde / Festenburg an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt USC Schäffern USV St. Lorenzen

Bericht Florian Kober

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Moritz Gauster (K), Christoph Simon, Julian Neuhauser, Alexander Mauerhofer - Hannes Wallner, Adrian Laszlo Pentek, Manuel Gruber, Matthias Artauf, Martin Kleinhappl, Matthias Zaff -



Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Emil Paul Tinca, Emir Reisenhofer, Peter Paierl, Stefan Schwarz, Daniel Krämer



Trainer: Norbert Eggler

USC RB Schäffern: Michael Pfeffer, DI Benjamin Höfler , BSc, David Lind, Anze Zorc, Patrick Wieser, Maximilian Hofer, Albert Valentincic, Raphael Franz Hammer, Philipp Wiedner, Attila Csiszar, Manuel Treitler (K)



Ersatzspieler: Stefan Schneider, Gregor Pammer, Marcel Anton Dorner, Marco Pürrer, Lovre Petrovic, Daniel Gremsl



Trainer: Dietmar Zingl

Gebietsliga Ost: SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf – USC RB Schäffern, 4:2 (3:0)

84 Hannes Wallner 4:2

65 Attila Csiszar 3:2

54 Albert Valentincic 3:1

42 Adrian Laszlo Pentek 3:0

23 Matthias Zaff 2:0

7 Hannes Wallner 1:0

