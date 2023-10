Souveräner Dreier gegen USV Kaindorf - Albersdorf siegt mit 4:1

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 17:49

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen USV Holzbau-Shop Kaindorf. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck und der Aufsteiger holte drei weitere Punkte.

"Moped" Simut dreht das Spiel und Albersdorf führt

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Krijon Alijaj sein Team per Elfmeter in der 22. Minute. Wieder einmal lag der Gastgeber zurück. Oftmals hatte das Team von Trainer Klug in den letzten Monaten die Spiele dann noch gedreht. Michael Simut trug sich dannin der 39. Spielminute in die Torschützenliste ein.

Goooooolasso für den USVA, Ausgleich durch die Rückennummer 21, Michael Simut! Das gelbe Moped sieht einen hohen Ball kommen, holt aus und netzt eiskalt im linken Eck ein Alex Witting, Ticker-Reporter

Wenige Minuten später ging die Heimmannschaft durch den zweiten Treffer von Simut, diesmal per Kopf in Führung. USV Albersdorf-Prebuch nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

In der 51.Minute führte das Heimteam mit 3:1

Sebastian Schmiedhofer erhöhte nach einem langen Einwurf aus kurzer Distanz für Albersdorf-Prebuch auf 3:1 (51.). In ruhiges Fahrwasser brachte USV Albersdorf-Prebuch sich, indem man das 4:1 erzielte (74.).

Und da ist das 4:1 für den UUUUUUUUSVAAAAAAA, der KM2 Star Christian Endlinger bekommt den Ball am rechten Flügel, verbucht eine geblockte Flanke aber kann sich den Ball zurückerkämpfen. An der Grundlinie blickt er auf und sieht Markus Böjtos am 11er der sich bedankt und sein Tor erzielt Alex Witting, Ticker-Reporter

Als Schiedsrichter Rezai die Begegnung beim Stand von 4:1 letztlich abpfiff, hatte Albersdorf-Prebuch die drei Zähler unter Dach und Fach.

So steht es um Albersdorf und Kaindorf - so geht es nächste Woche weiter

Im Tableau hatte der Sieg von USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sieben. USV Albersdorf-Prebuch verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und zwei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Albersdorf-Prebuch, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen. Der Aufsteiger spielt eine solide Saison.

USV Kaindorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt der Gast weiter im Schlamassel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 30 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Gäste in dieser Saison.

Nun musste man sich schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam das Team von Trainer Syla auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Nächster Prüfstein für USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch ist FC Oberes Feistritztal (Freitag, 19:00 Uhr). Kaindorf/H. misst sich am selben Tag mit SV Teubl St. Johann/Haide (19:30 Uhr).

Stimme zum Spiel

Erich Klug - Trainer Albersdorf

"Anfangs war das Spiel sehr schwer. Der Gegner war stets einen Tick besser - wir konnten uns dann aber sammeln, Ruhe bewahren und in allen Mannschaftsteilen steigern."

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier - Sebastian Schmiedhofer, Manuel Gassenburger (K), Rafael Fink, Uros Stojkovic - Albunit Berbatovci, Markus Böjtös, Luca Painsi, Michael Simut, Rene Gragger, Max Pilz -



Ersatzspieler: Rilind Syla, Christian Edlinger, Markus Ehrenreich



Trainer: Erich Klug

USV Holzbau-Shop Kaindorf: Anton Gissing, Ardonis Gashi, Krijon Alijaj, Antonius Auner, Karoly Bogyo, Matija Petrak, Mohammad Azim Hazara, Patrick Kaiser , MA (K), Daniel Wilfing, Benjamin Prenrecaj, Tornike Demetrashvili



Ersatzspieler: Fabian Koch, Mateusz Sebastian Swiader, Jan Ali Nazari, Kay Konrath, Kevin Letonja



Trainer: Jeton Syla Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch – USV Holzbau-Shop Kaindorf, 4:1 (2:1)

74 Markus Boejtoes 4:1

51 Sebastian Schmiedhofer 3:1

46 Michael Simut 2:1

39 Michael Simut 1:1

22 Krijon Alijaj 0:1

