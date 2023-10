Erfolgsserie von St. Johann/Haide hält weiter an - 2:0 und weiterhin Tabellenführer

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 18:23

Nichts zu holen gab es für die Reserve von SC Weiz bei St. Johann/Haide. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 2:0. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. St. Johann löste die Pflichtaufgabe mit Bravour und besiegte den Absteiger aus Weiz.

Zsolt Hegyesi mit dem Dosenöffner in dieser Partie

In der ersten Halbzeit versuchte das Team von Trainer Frey das Spiel an sich zu reissen, die Weizer spielten tapfer mit und es dauerte bis der Favorit in Führung ging.

Zsolt Hegyesi brachte den Ligaprimus in der 30. Minute nach vorn.

Tor, Toor, Tooor für SV Teubl St. Johann/Haide zum 1:0 durch Zsolt Hegyesi nach einem langen Ball zieht Zsolt in die Mitte, lässt zwei Gegnspieler aussteigen und verwandelt zur Führung Fabian Kernbichler, Ticker-Reporter

Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Gastgeber mit einer Führung in die Kabine ging.

Entscheidung durch Thomas Reisinger, das war es dann

In der 72. Minute brachte Thomas Reisinger das Netz nach tollem Zuspiel für St. Johann/Haide zum Zappeln.

Tor, Toor, Tooor für SV Teubl St. Johann/Haide zum 2:0 durch Reisinger. Zsolt umläuft den Tormann, steht alleine vor dem Tor- spielt jedoch nochmal zur Mitte Fabian Kernbichler, Ticker-Reporter

Am Ende behielt St. Johann gegen Weiz II die Oberhand.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Wer soll SV Teubl St. Johann/Haide momentan stoppen? Man holte die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Gebietsliga Ost weiter an. Erfolgsgarant von St. Johann ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 33 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saisonbilanz sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und einem Unentschieden büßte die Heimmannschaft lediglich eine Niederlage ein.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt SC Weiz II den neunten Platz in der Tabelle ein. Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

In Fahrt ist das Team aus der Bezirkshauptstadt aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von fünf sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei belegt. Bei St. Johann dagegen läuft es mit momentan 25 Zählern wie am Schnürchen.

SV Teubl St. Johann/Haide tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei USV Holzbau-Shop Kaindorf an. Einen Tag später empfängt SC BauerBikes Weiz II USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.

SV Teubl St.Johann/Haide: Elias Ferstl, Thomas Schützenhöfer, Zsolt Csaba Hegyesi, Jonas Kneissl, Michael Polzhofer, Tamas Baliko, Alexander Christian Kernbichler, Thomas Reisinger, Paul Sommer, Raphael Ernst (K), Adam Balla



Ersatzspieler: Christoph Goger, Thomas Bruckner, Alexander Freitag, Manuel Allmer, Sven Bauer, Thomas Handler



Trainer: Ewald Frey

Weiz: Kai - Lorenz Hierzer - Jeremiah Heuberger, Ing. Daniel Schütter, Lukas Schellnegger, Stephan Allemann, Peter Ebner - Lukas Melnizky, Fabio Hönneger - Andrew Ighoohwo Ucho, Shtendil Ahmeti, Stefan Harb (K)



Ersatzspieler: Pascal Legat, Tobias Jurak, Paul Alexander Strobl, Sandro Geisler



Trainer: Mario Schalk Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SV Teubl St. Johann/Haide – SC BauerBikes Weiz II, 2:0 (1:0)

72 Thomas Reisinger 2:0

30 Zsolt Csaba Hegyesi 1:0

