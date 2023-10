USV St. Kathrein bezwingt USV Stubenberg mit 2:0

Details Montag, 16. Oktober 2023 18:43

USV St. Kathrein/Off. kam am Samstag zu einem 2:0-Erfolg gegen Stubenberg. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich St. Kathrein die Nase vorn.

Recht ausgeglichenes Spiel in der 1.Halbzeit - keine Tore

In der ersten Halbzeit fielen keine Tore und es gab auch nur wenige Chancen, beide Teams neutralisierten sich weitgehendst.

Ausgeglichene Partie in St. Kathrein ohne viele Highlights gast0514, Ticker-Reporter

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Heimsieg nach 90 Minuten - Ponsold macht den Deckel drauf

Die Gäste kamen präsenter aus der Kabine und versuchten etwas Zählbares mitzunehmen. Aber wie schon so oft in den letzten Monaten: USV RB Fb Industry St.Kathrein ging durch Markus Walcher in der 54. Minute in Führung. Daniel-Andreas Ponsold schoss die Kugel zum 2:0 für das Heimteam über die Linie (75.).

Gyepes aus knapp 10m übers Tor gast0514, Ticker-Reporter

Geypes und Stelzer vergaben gute Möglichkeiten für die Gäste - als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte USV St. Kathrein schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Sieben Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von St. Kathrein. Die letzten Resultate konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien. Die Lage von USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg bleibt angespannt. Gegen USV St. Kathrein musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

St. Kathrein setzte sich mit diesem Sieg von USV Stubenberg ab und belegt nun mit 21 Punkten den fünften Rang, während die Gäste weiterhin 18 Zähler auf dem Konto haben und den sechsten Tabellenplatz einnehmen.

Nächster Prüfstein für USV RB Fb Industry St.Kathrein ist die Zweitvertretung von SC BauerBikes Weiz (Samstag, 16:00 Uhr). Stubenberg misst sich am selben Tag mit USV Mitterdorf an der Raab (17:00 Uhr).

USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer - Alexander Großegger, Manuel Rigler, Wolfgang Czadil, Lukas Greiner - Fabian Josef Neuhold, Florian Brandtner, Lukas Kreimer (K), Florian Schwaiger, Markus Walcher - Daniel-Andreas Ponsold



Ersatzspieler: Samuel Willingshofer, Philipp Pretterhofer, Elias Rainer, Bernhard Pöllabauer, Benjamin Graf, Philipp Kreimer



Trainer: Franz Czadil

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Philipp Schmallegger (K), Jan Hofer, Philipp Meister, Peter Gyepes, Lukas Stelzer, Lukas Jandl, Andreas Hofer, Herbert Großschedl, Mathias Grabner, Olivér Nyari, Fabio Schneider



Ersatzspieler: Matteo-Maximilian Deutsch, Tobias Becker-Tonnerer, Bruno Chirean, Johannes Stachl, Daniel Brunner, Nico Gruber



Trainer: Mario Schöberl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. – USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg, 2:0 (0:0)

75 Daniel-Andreas Ponsold 2:0

54 Markus Walcher 1:0

