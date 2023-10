USV Kaindorf gelingt Überraschung - Sieg gegen den Tabellenführer St.Johann

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:27

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte SV Teubl St. Johann/Haide gegen USV Holzbau-Shop Kaindorf kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 2:3-Niederlage. Wer hätte das gedacht? USV Kaindorf/H. wuchs über sich hinaus und fügte St. Johann/Haide eine Pleite zu.

Zunächst ging die Frey Truppe in Führung

Karoly Bogyo brachte St. Johann/H. in der 24. Minute ins Hintertreffen. Es sah somit nach einem planmäßigen Verlauf des Spiels aus.Kaindorf bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Zsolt Csaba Hegyesi für den Ausgleich sorgte (25.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

In der Schlussphase holte das Heimteam drei Punkte - St.Johann in Unterzahl

Antonius Auner versenkte die Kugel zum 2:1 (60.). In der 78. Minute erhielt Michael Polzhofer die Gelb-Rote Karte, sodass SV Teubl St. Johann/Haide fortan in Unterzahl agieren musste. USV Holzbau-Shop Kaindorf musste den Treffer von Adam Balla zum 2:2 hinnehmen (82.).

Der Treffer zum 3:2 sicherte der Heimmannschaft nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Bogyo in diesem Spiel (84.). Letzten Endes holte USV Kaindorf/H. gegen St. Johann/Haide drei Zähler.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Kaindorf/H. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte USV Holzbau-Shop Kaindorf im Klassement keinen Boden gut. Die formschwache Abwehr, die bis dato 32 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das aktuelle Abschneiden von USV Kaindorf/H. in dieser Saison. Man verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt St. Johann/H. den ersten Platz in der Tabelle ein. Erfolgsgarant der Gäste ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 35 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die gute Bilanz hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte St. Johann/Haide bisher acht Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt USV Holzbau-Shop Kaindorf bei USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. an, während St. Johann/H. drei Tage zuvor FC Oberes Feistritztal empfängt.

USV Holzbau-Shop Kaindorf: Anton Gissing, Gergö Hahn, Antonius Auner, Balint Gecse, Karoly Bogyo, Mohammad Azim Hazara, Patrick Kaiser(K), Daniel Wilfing, Sakir Neziroski, Benjamin Prenrecaj, Tornike Demetrashvili



Ersatzspieler: Fabian Koch, Mateusz Sebastian Swiader, Ardonis Gashi, Matija Petrak, Jan Ali Nazari, Kevin Letonja



Trainer: Jeton Syla

SV Teubl St.Johann/Haide: Elias Ferstl, Thomas Schützenhöfer, Kevin Gremsl, Zsolt Csaba Hegyesi, Jonas Kneissl, Michael Polzhofer, Tamas Baliko, Thomas Reisinger, Paul Sommer, Raphael Ernst (K), Adam Balla



Ersatzspieler: Christoph Goger, Thomas Bruckner, Alexander Christian Kernbichler, Alexander Freitag, Sven Bauer, Marcel Gmeiner



Trainer: Ewald Frey Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV Holzbau-Shop Kaindorf – SV Teubl St. Johann/Haide, 3:2 (1:1)

84 Karoly Bogyo 3:2

82 Adam Balla 2:2

60 Antonius Auner 2:1

25 Zsolt Csaba Hegyesi 1:1

24 Karoly Bogyo 1:0

