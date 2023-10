USV Mitterdorf bezwingt USV Stubenberg - 3:2 Auswärtssieg

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:42

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg und USV Mitterdorf an der Raab lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich USV Mitterdorf/Raab beugen mussten.

Nach acht Minuten hatte Stubenberg die erste Chance im Spiel durch einen Elfmeter, jedoch hielt Keeper Rahm diesen Ball. Stubenberg hatte in der ersten Viertelstunde die besseren Möglichkeiten.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Philipp Meister sein Team in der 22. Minute, erneut nach einem Elfmeter - diesmal passte er. Komfortabel war die Pausenführung von USV Stubenberg nicht, aber immerhin ging die Heimmannschaft mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Nach der Pause nahm das Spiel Fahrt auf

Das 1:1 von Mitterdorf stellte Christoph Wilhelm sicher (50.). Vincent Walter stellte die Weichen für den Gast auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 2:1 zur Stelle war. USV Mitterdorf an der Raab führte schließlich das 3:1 herbei (85.). In der Nachspielzeit (94.) gelang Jan Hofer der Anschlusstreffer für Stubenberg. Schließlich strich USV Mitterdorf zur Überraschung die Optimalausbeute gegen den USV Stubenberg ein.

Nach sehr unterhaltsame 90 Minuten gewinnen die Gäste aus Mitterdorf mit 3:2. Man of the Match klar Rahm Lukas, bei dem sich die Mitterdorfer heute mehr als bedanken können, dass sie die drei Punkte mitnehmen. Stubenberg auf der anderen Seite hätte dieses Spiel gewinnen können, vielleicht müssen, jedoch war die Chancenverwertung heute die Achillesferse der Heimmanschaft. Die besseren und mehr Chancen hatten sie allemal. Ganz unverdient dennoch nicht, dass die Mittetdorfer heute die Punkte mitnehmen. Sie spielten mutig nach vorne und auch der Rückstand schreckte sie heute nicht ab weiter zumachen und so können sie wichtige Punkte im Abstiegskampf mitnehmen. MC First, Ticker-Reporter

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Trotz der Schlappe behält USV Stubenberg den sechsten Tabellenplatz bei. Sechs Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Stubenberg.

USV Mitterdorf an der Raab muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Man machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zwölften Platz. Mit 35 Toren fing sich Mitterdorf die meisten Gegentore in der Gebietsliga Ost ein. Zwei Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat USV Mitterdorf an der Raab momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft USV Stubenberg auf SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf, USV Mitterdorf/R. spielt tags zuvor gegen die Reserve von SC BauerBikes Weiz.

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Philipp Schmallegger (K), Jan Hofer, Philipp Meister, Johannes Stachl, Peter Gyepes, Daniel Brunner, Lukas Stelzer, Lukas Jandl, Herbert Großschedl, Mathias Grabner, Olivér Nyári



Ersatzspieler: Matteo-Maximilian Deutsch, Lukas Wiedenegger, Tobias Becker-Tonnerer, Bruno Chirean, Nico Gruber, Simon Breitenbrunner



Trainer: Mario Schöberl

Mitterdorf/R.: Lukas Rahm - Stefan Ederer, Moritz Heuberger (K), David Friess, Mario Zierler - Paul Lankmair, Vincent Walter, Jonas Traussnig, Simon Moser, Christoph Wilhelm - Michael Schellnegger



Ersatzspieler: Lukas Macher, Daniel Hechtl, Markus Staudacher



Trainer: Florian Tödling Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg – USV Mitterdorf an der Raab, 2:3 (1:0)

94 Jan Hofer 2:3

85 Lukas Macher 1:3

55 Vincent Walter 1:2

50 Christoph Wilhelm 1:1

22 Philipp Meister 1:0

