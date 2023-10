Albersdorf erkämpft sich drei Punkte gegen Schönegg

Details Samstag, 28. Oktober 2023 19:38

Tief und durch die Regenfälle der letzten Tage stark in Mitleidenschaft gezogen, war der Platz eine Herausforderung für die Spieler. Es fanden sich etwa 150 Zuschauer ein, um die Begegnung in der Gebietsliga Ost zwischen dem USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch und UFC Schönegg zu verfolgen. Albersdorf zeigte sich in dieser Saison als solider Aufsteiger und versprach ein spannendes Duell gegen die junge Mannschaft aus Eigenbauspielern von Schönegg unter der Leitung ihres Trainers Atangana. Am Ende gewann das Team von Trainer Klug mit 2:1.

Frühes Tor und umkämpftes Spiel auf tiefem Boden

Das Spiel begann mit einer Überraschung, als der Gastgeber mit einer etwas ungewöhnlichen Aufstellung aufwartete. Torhüter Manual Baier, normalerweise zwischen den Pfosten, wurde in der Rolle eines Feldspielers auf dem rechten Flügel eingesetzt. Es dauerte nicht lange, bis die Gastgeber die Führung übernahmen. Max Pilz stieg hoch in die Luft und köpfte den Ball nach einem Eckstoß ins Tor (15.). Die Fans jubelten über diese frühe1:0 Führung.

Beide Teams gingen hart in die Zweikämpfe, was zu gelben Karten für Christoph Kleinhofer von Schönegg und Uroś Stojkovic, sowei Manuel Gassenburger von Albersdorf-Prebuch führte. Markus Böjtos musste aufgrund einer Verletzung ausgewechselt werden und Christian Edlinger kam in die Partie.

Mit einem knappen 1:0-Vorsprung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Doch die zweite Halbzeit versprach noch mehr Spannung.

Ausgleich, Platzverweis und Elfmeter - die 2. Halbzeit bot beste Unterhaltung

Schönegg konnte den Ausgleich erzielen, als Marco Reiböck einen Freistoß flach unter der Mauer hindurch ins Tor schoss (58.) Die Gäste waren nun in Überzahl, da Uroś Stojkovic von Albersdorf-Prebuch eine Gelb-Rote Karte erhielt und des Feldes verwiesen wurde.

Trotz der Unterzahl versuchte Albersdorf-Prebuch, sich gegen die drängenden Angriffe von Schönegg zu behaupten. Der UFC Schönegg zeigte sich deutlich am Drücker, aber die Abwehr der Gastgeber hielt stand. Eine spektakuläre Grätsche von Christian Edlinger verhinderte den aussichtsreichsten Angriff des UFC.

Schließlich wurde die Partie noch hitziger, als der Schiedsrichter auf Elfmeter für Albersdorf-Prebuch entschied. Der eingewechselte Gragger brach über die linke Seite in den Strafraum ein und wurde vom Gegenspieler aus dem Gleichgewicht gebracht.

Es folgten Diskussionen am Platz, aber Schiedsrichter Kribernegg blieb bei seiner Entscheidung. Nach dem Spiel sagte er gegenüber Ligaportal: "Für mich gibt es da keine Frage, dieser Elfmeter war eindeutig und ich würde ihn sofort wieder geben!"

Albunit Berbatovci trat an und verwandelte souverän, sodass die Gastgeber erneut in Führung gingen nun stand es 2:1 in der 78. Minute.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Duellen und hitzigen Momenten. Gelbe Karten flogen auf beiden Seiten und die Gäste aus Schönegg gaben nicht auf und spielten eine aufopferungsvolle Partie, während der USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch alles gab, um den Sieg zu sichern.

Am Ende ertönte der Schlusspfiff, und Albersdorf-Prebuch konnte sein letztes Heimspiel im Jahr 2023 gegen UFC Schönegg mit 2:1 für sich entscheiden. Die Zuschauer wurden Zeugen eines intensiven und umkämpften Spiels, das bis zum Schluss spannend blieb.

Stimmen zum Spiel

Emmanuel Atangana - Trainer Schönegg

"Wir spielen mit unserer jungen Mannschaft eine tolle Saison. Sie macht große Fortschritte - der Herbstdurchgang verlief für uns nach Plan. Dieses Spiel auf dem tiefen Platz war intensiv und mein Team hat alles gegeben. Für mich war das kein Elfmeter, aber okay, das ist meine Meinung."

Manuel Gassenburger - Kapitän Albersdorf

"Wir haben alles gegeben, das Spiel auf dem tiefen Platz war eine Herausforderung. Wir haben nie aufgegeben - unser Team hat momentan viele Ausfälle und wir freuen uns auf die Winterpause. Der Platzverweis hat uns noch mehr kämpfen lassen!"

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Aron Lackner - Sebastian Schmiedhofer, Manuel Gassenburger (K), Uros Stojkovic, Rafael Fink - Albunit Berbatovci, Markus Böjtös, Luca Painsi, Rilind Syla, Manuel Baier, Max Pilz -



Ersatzspieler: Sebastian Posch, Jorge Lucas Silva Soares, Rene Gragger, Christian Edlinger



Trainer: Erich Klug

Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Benedikt Feiner, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Lorenz Rechling, Jakob Narrnhofer , BEd, Marcell Matzer, Christoph Kielnhofer (K), Marco Reiböck, Mario Berghofer



Ersatzspieler: Philipp Kielnhofer, Michael Lebenbauer, Jonas Pössinger, Michael Seemann



Trainer: Emmanuel Atangana Bericht Florian Kober Live Ticker zum Nachlesen

