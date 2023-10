Kaindorf überrascht in St.Kathrein und holt drei Punkte

Die Fußballwelt in der Oststeiermark war gespannt auf das Aufeinandertreffen zwischen dem USV RB Fb Industry St. Kathrein und dem USV Holzbau-Shop Kaindorf. St. Kathrein hatte bisher eine beeindruckende Saison hingelegt, während Kaindorf erst jetzt so richtig in Fahrt kam. Das Spiel versprach also Hochspannung und wurde mit großem Interesse erwartet. Der Boden war aufgrund der Witterungsbedingungen tief und rund 100 Zuschauer waren gekommen, um die Partie in der Gebietsliga Ost live zu verfolgen. Am Ende gewann Kaindorf mit 2:1.