Hirnsdorf zerlegt Stubenberg vor über 500 Zuschauern mit 5:1

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 16:49

SV Hirnsdorf kam gegen USV Stubenberg zu einem klaren 5:1-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Hirnsdorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Kaum jemand hatte jedoch mit einem so deutlichen Ergebnis gerechnet. Über 500 Zuschauer wurden Zeugen einer unterhaltsamen Partie in der Gebietsliga Ost.

Pentek - Doppelpack und eine unterhaltsame 1. Halbzeit

Ein Doppelpack brachte den Gastgeber in eine komfortable Position: Adrian Laszlo Pentek war gleich zweimal zur Stelle (8./18.). Zunächst traf er per Kopf, dann nach einem Solo.

Herrliche Flanke von Wallner. Pentek köpft trocken ein. Ritschi16, Ticker-Reporter

In der 19.Minute gab Schiedsrichter Stampfl einen Strafstoss für die Gäste - Yanik Hödl im Tor der Heimmanschaft parierte diesen jedoch.

Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Peter Gyepes in der 23. Minute. Beide Teams gaben weiterhin Volldampf und es entwickelte sich eion offener Schlagabtausch. Zur Pause wusste SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Vorentscheidung nach 50 Minuten durch Artauf - am Ende wurd es ein Debakel für die Gäste

Matthias Artauf erhöhte den Vorsprung von SV Hirnsdorf nach 50 Minuten auf 3:1. SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf legte in der 68. Minute zum 4:1 nach.

Tor, Toor, Tooor für SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf zum 4:1 Krämer erster Kontakt: super zweiter Kontakt: perfekt dritter Kontakt Abschluss 99 Ritschi16, Ticker-Reporter

Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als SV Hirnsdorf für einen Treffer sorgte (92.). Sowohl das 4:1, wie auch der 5:1 Endstand wurde durch Daniel Kraemer erzielt. Letztlich feierte Hirnsdorf gegen Stubenberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Offensiv konnte SV Hirnsdorf in der Gebietsliga Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 32 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg knüpfte man an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Hirnsdorf acht Siege und ein Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg den siebten Platz in der Tabelle ein. In dieser Saison sammelte der Gast bisher sechs Siege und kassierte sechs Niederlagen.

In Fahrt ist das Team vom See aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei beweist. Bei SV Hirnsdorf dagegen läuft es mit momentan 25 Zählern wie am Schnürchen.

Nächster Prüfstein für Hirnsdorf ist die Zweitvertretung von SC BauerBikes Weiz (Samstag, 16:00 Uhr). Stubenberg misst sich am selben Tag mit USC RB Schäffern (17:00 Uhr).

SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Daniel Höfler, Moritz Gauster (K), Christoph Simon, Julian Neuhauser, Martin Kleinhappl, Matthias Zaff - Manuel Gruber, Hannes Wallner, Matthias Artauf - Adrian Laszlo Pentek



Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Alexander Mauerhofer, Jonas Hödl, Peter Paierl, Milan Molnar, Daniel Krämer



Trainer: Norbert Eggler

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Philipp Schmallegger, Jan Hofer, Philipp Meister, Johannes Stachl, Alexander Rechberger, Peter Gyepes, Lukas Stelzer (K), Lukas Jandl, Herbert Großschedl, Olivér Nyári, Fabio Schneider



Ersatzspieler: Matteo-Maximilian Deutsch, Lukas Wiedenegger, Tobias Becker-Tonnerer, Nico Gruber, Simon Breitenbrunner, Mathias Grabner



Trainer: Mario Schöberl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf – USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg, 5:1 (2:1)

92 Daniel Kraemer 5:1

68 Daniel Kraemer 4:1

50 Matthias Artauf 3:1

23 Peter Gyepes 2:1

18 Adrian Laszlo Pentek 2:0

8 Adrian Laszlo Pentek 1:0

