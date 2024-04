St. Johann/Haide behält die Oberhand gegen SV Hirnsdorf und verteidigt die Tabellenführung

Details Sonntag, 21. April 2024 13:28

In einem mit Spannung erwarteten Match zwischen dem SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf und dem SV Teubl St. Johann/Haide behielt letzterer mit einem 2:1 Auswärtssieg die Oberhand und festigte damit seine Position an der Spitze der Gebietsliga Ost. Im Hinspiel war dem Ligaprimus in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

Man traf sich zum Spitzenspiel der Gebietsliga Ost - am Ende triumphierte der Tabellenführer

Drei Tore in der ersten Viertelstunde

In der 5. Minute startete der SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf mit einem vielversprechenden Angriff, als Reiner Rath einen kraftvollen Schuss aus dem 16-Meter-Raum abfeuerte, der jedoch keine Probleme für den Torhüter Elias Ferstl von St. Johann darstellte. Die Heimmannschaft blieb hartnäckig und drängte weiter nach vorne. Nur wenige Minuten später versuchte Laszlo Pentek einen schnellen Angriff über die Seite, aber sein Pass in die Mitte fand keinen Abnehmer.

Das erste Tor des Spiels fiel in der 7. Minute zugunsten des SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf. Manuel Gruber erkämpfte sich den Ball im 16-Meter-Raum und schlenzte ihn geschickt ins lange Eck, nun führte der Gastgeber mit 1:0.

Doch St. Johann reagierte sofort und glich in der 10. Minute aus. Tamas Baliko schnappte sich den Ball und versenkte ihn mit einem präzisen Schuss im Netz - 1:1! Es dauerte nur wenige Minuten, da führte der Tabellenführer.

Nach einem perfekt getimten Pass von Paul Schober schob Reisinger den Ball gekonnt ins Tor, und SV Teubl St. Johann/Haide ging mit 2:1 in Führung.

Tor, Toor, Tooor für SV Teubl St. Johann/Haide zum 1:2 durch Reisinger, Zsolt schickt Pauli in die Tiefe, der mit dem Pass in die Mitte und Reisinger schiebt ein Kerni, Ticker-Reporter

Beide Teams versuchten über die Flanken gefährlich zu werden, es fielen bis zum Pausenpfiff keine weiteren Tore mehr. Die erste Halbzeit endete mit diesem knappen Vorsprung für die Gäste.

Keine weiteren Treffer mehr in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Hälfte setzten beide Teams ihre Angriffe fort, jedoch blieb die Defensive auf beiden Seiten stark. In der 72. Minute sah ein Matthias Zaff von SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf die Rote Karte, was die Aufgabe für die Heimmannschaft weiter erschwerte.

Trotz einiger vielversprechender Chancen für beide Teams blieb das Ergebnis unverändert, und das Spiel endete mit einem verdienten 2:1-Sieg für den SV Teubl St. Johann/Haide.

Mit diesem Sieg behauptet der SV Teubl St. Johann/Haide seine Position an der Spitze der Tabelle, während der SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf weiterhin auf dem dritten Platz verharrt. Die Offensivabteilung von St. Johann/Haide erwies sich erneut als äußerst effektiv und hat in dieser Saison bereits 55 Tore erzielt. Mit ihrem vierten Sieg in Folge festigt man seine Position als "Mannschaft der Stunde" und bleibt für seine Gegner eine harte Nuss.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

In der Tabelle liegt Hirnsdorf nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Zehn Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte von SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Wer soll SV Teubl St. Johann/Haide noch stoppen? 13 Siege - in der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Nächster Prüfstein für Hirnsdorf ist USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. (Samstag, 16:00 Uhr). St. Johann/H. misst sich am selben Tag mit USC RB Schäffern (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Ewald Frey - Trainer St.Johann

"Es war für uns wie erwartet ein schweres Spiel, dass wir uns nach ein paar Minuten noch schwieriger gemacht haben.

Wir haben uns dadurch nicht beirren lassen und haben noch vor der Halbzeit die Partie gedreht. Ich kann dem gesamten Kader zu diesem Erfolg nur gratulieren, denn mit dieser Truppe ist noch sehr viel möglich."

Aufstellungen: SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf: Yanik Hödl - Daniel Höfler, Matthias Zaff, Julian Neuhauser - Stephan Gschanes, Manuel Gruber, Matthias Artauf, Rainer Rath, Hannes Wallner (K) - Adrian Laszlo Pentek, Milan Molnar

Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Dominic Kuschetz, Alexander Mauerhofer, Peter Paierl, Alexander Josef Grabmayer, Stefan Schwarz

Trainer: Norbert Eggler

SV Teubl St.Johann/Haide: Elias Ferstl, Thomas Schützenhöfer (K), Kevin Gremsl, Zsolt Csaba Hegyesi, Jonas Kneissl, Michael Polzhofer, Tamas Baliko, Alexander Freitag, Thomas Reisinger, Paul Sommer, Adam Balla

Ersatzspieler: Christoph Goger, Thomas Bruckner, Marcel Mogg, Dominik Kernbichler, Maurizio Dietrich, Thomas Handler



Trainer: Ewald Frey Bericht Florian Kober Foto HSV

Gebietsliga Ost: SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf – SV Teubl St. Johann/Haide, 1:2 (1:2)

13 Thomas Reisinger 1:2

7 Tamas Baliko 1:1

5 Manuel Gruber 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.