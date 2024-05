FC Oberes Feistritztal dreht Spiel gegen St. Lorenzen und setzt Siegesserie fort

Details Freitag, 03. Mai 2024 21:26

In der 21. Runde der Gebietsliga Ost kreuzten in der Begegnung zwischen dem FC Oberes Feistritztal und dem USV St. Lorenzen der Zweitplatzierte und der Tabellenelfte die Klingen, waren in der Joglland Sport- und Freizeitarena die Rollen eigentlich klar verteilt. Doch die Fans durften sich auf ein interessantes Match freuen, zumal beide Teams nach zuletzt jeweils vier Siegen am Stück mit breiter Brust in die Partie gingen. Den aktuell hervorragenden Lauf konnten am Freitagabend nur die favorisierten Hausherren fortsetzen, die mit 3:1 die Oberhand behielten und sich zumindest 24 Stunden lang über die Tabellenführung freuen dürfen. Die Kicker aus St. Lorenzen hingegen mussten im zehnten Auswärtsmatch die bereits achte Niederlage einstecken.

Überraschende Führung für St. Lorenzen

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Gäste, als Jonas Fellinger in der 10. Minute einen Stellungsfehler der Feistritztaler Abwehr ausnutzte und den Ball über Torwart Sascha Harrer hinweg zum 0:1 lupfte. Die erste Halbzeit war geprägt von Chancen auf beiden Seiten, wobei Feistritztal trotz mehr Ballbesitz und einem Chancenplus nicht den Ausgleich erzielen konnte. St. Lorenzen hingegen setzte auf lange Bälle und hätte durch Fellinger beinahe die Führung ausgebaut, doch Goalie Harrer zeigte seine Klasse und hielt sein Team im Spiel.

Feistritztal dreht auf und sichert den Sieg

Nach der Pause kam der FC Oberes Feistritztal entschlossen aus der Kabine. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff, in der 47. Minute, erzielte Patrick Riegler den verdienten Ausgleichstreffer, nachdem ein Weitschuss von Oliver Mock vom St. Lorenzener Schlussmann abgeprallt war. Die Heimmannschaft setzte ihre Angriffe fort und zeigte eine deutlich verbesserte Leistung im Vergleich zur ersten Halbzeit. In der 66. Minute ging Feistritztal dann durch ein Tor von Manuel Mock, der eine Hereingabe von Jaka Kuhar verwandelte, erstmals in Führung. Lukas Pöttler krönte die Aufholjagd mit einem präzisen Schuss aus 20 Metern ins lange Eck zum 3:1 Endstand in der 77. Minute. Die letzten Minuten der Partie sahen weitere Wechsel auf beiden Seiten, wobei der FC weiter auf das Tor der Gäste spielte.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mathias Almer erstellt.

