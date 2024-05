Spektakuläres Unentschieden zwischen Stubenberg und Albersdorf - 4:4 am Ende!

Details Samstag, 04. Mai 2024 13:57

In einem atemberaubenden Spiel trennten sich USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg und USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch mit einem 4:4-Unentschieden. Das Match bot alles, was das Fußballherz begehrt: Spannung bis zur letzten Minute, eine Fülle von Toren und dramatische Wendungen. Die Fans, Trainer und Spieler beider Teams wurden auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitgenommen, die mit einem Punktgewinn für beide Seiten endete.

Albersdorf lebt ebenso wie Stubenberg von der tollen Moral im Team

Albersdorf führt mit 2:0 - bis zur Pause gleichen tapfere Stubenberger aus

Die Partie begann furios, beide Teams wollte drei Punkte holen. Stubenberg war von Beginn an etwas dominanter im Spiel. Der Gast setzte auf Konter und daraus folgte auch der Führungstreffer für die Auswärtsmannschaft aus Albersdorf-Prebuch, erzielt durch Oliver Fladerer in der 24. Minute. Man kombinierte sich durch die Abwehr der Stubenberger und führte mit 1:0.

Stubenberg hatte sich noch nicht von diesem Rückschlag erholt, da traf die Klug Truppe fast mit dem identen Tor erneut: nur zwei Minuten später erhöhte "Moped" Michael Simut auf 0:2, was die Gastgeber sichtlich unter Druck setzte.

Doch USV Stubenberg bewies Charakter und schlug durch Peter Gyepes in der 27. Minute zurück, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Man spielte die Albersdorfer Abwehr perfekt aus und ließ Keeper Bayer keine Chance zur Abwehr. Was für unglaubliche Minuten auf der schönen Sportanlage am See.

Olivér Nyári glich das Spiel in der 36. Minute mit seinem ersten Treffer des Abends aus, auch dieses Tor war dem Anschlusstreffer sehr ähnlich, was die erste Halbzeit mit einem 2:2 abschloss. Ein spannendes Hin und Her, das die knapp 200 Fans begeisterte und die Hoffnung auf eine ebenso unterhaltsame zweite Hälfte weckte - so kam es dann auch!

Ein Kampf bis zum Schlusspfiff

Die Zuschauer sollten nicht enttäuscht werden. Nach der Pause brachte Peter Gyepes die Heimmannschaft mit einem weiteren Tor in der 47. Minute in Führung - da schien der Gast noch nicht auf dem Platz zu sein,gefolgt von Olivér Nyári, der nur drei Minuten später sein zweites Tor des Spiels erzielte und Stubenberg mit 4:2 in Führung brachte. - den ersten Ball konnte man noch abwehren, gegen den Nachschuss hatte der Aufsteiger keine Chance.

Nun wechselte Trainer Klug neue Kräfte ein und dies zahlte sich aus. Albersdorf-Prebuch stand unter Druck, aber der Kampfgeist der Mannschaft war ungebrochen. In der 73. Minute verkürzte Oliver Fladerer mit seinem zweiten nach einem Freistoß auf 4:3, was die Spannung erneut erhöhte.

Trotz einer Gelb-Roten Karte für Uros Stojkovic von Albersdorf-Prebuch in der 84. Minute, die das Team in Unterzahl brachte, gelang es Sebastian Posch in der 89. Minute, den Ausgleich zu erzielen und das Spiel mit einem dramatischen 4:4 zu beenden.

Das Spiel endete mit einem gerechten Unentschieden- beide Teams zeigten am Freitagabend eine beeindruckende Moral und den unbedingten Willen, sich nicht geschlagen zu geben.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Beide Mannschaften haben eine bisher ordentliche Saison hinter sich und können bereits für die nächste Spielzeit planen. Man wird nicht absteigen, man wird nicht aufsteigen. Trainer Schöberl hatte nach längerer Zeit seine komplette Mannschaft an Board, man wird nun im Frühjahr noch einige Punkte sammeln.

Der Aufsteiger aus dem Gleisdorfer Umland spielt eine komplett solide Saison und hat gezeigt, dass man den Aufstieg nach vier Jahrzehnten in der 1. Klasse vollkommen richtigerweise erreicht hat.

Albersdorf empfängt am 11.05.2024 die Weiz Reserve, Stubenberg fährt bereits am Mittwoch nach St.Johann/Haide.

Stimme zum Spiel

Erich Klug - Trainer Albersdorf

"Wow, das war ein Spiel - zunächst führen wir 2:0, dann liegen wir hinten. Meine Mannschaft hat alles gegeben um wieder in das Match zu kommen. Kompliment auch an den Kollegen Schöberl, wirklich toll was er in Stubenberg aufbaut. Am Ende ist doch ein Unentschieden ein tolles Ergebnis nach so einem Spektakel!"

Aufstellungen

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Matteo-Maximilian Deutsch, Stefan Rechberger, Jan Hofer, Philipp Meister, Bruno Chirean, Alexander Rechberger, Peter Gyepes, Daniel Brunner, Andreas Hofer (K), Nico Gruber, Olivér Nyári

Ersatzspieler: Lukas Wiedenegger, Simon Breitenbrunner, Mathias Grabner, Christopher Großschädl, Philipp Schmallegger, Fabio Schneider

Trainer: BSc Mario Schöberl

USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch: Manuel Baier (K) - Sebastian Schmiedhofer, Manuel Gassenburger, Uros Stojkovic, Rafael Fink, Manfred Seidl - Albunit Berbatovci, Markus Böjtös, Moritz Haberhofer, Michael Simut, Oliver Fladerer

Ersatzspieler: Marvin-Michael Etienne Deutsch, Dennis Ober, Sven Reichstamm, Sebastian Posch, Andreas Friesenbichler, Rilind Syla

Trainer: Erich Klug Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Stubenberg : Albersdorf-Prebuch - 4:4 (2:2)

89 Sebastian Posch 4:4

73 Oliver Fladerer 4:3

50 Peter Gyepes 4:2

47 Olivér Nyári 3:2

36 Olivér Nyári 2:2

27 Peter Gyepes 1:2

26 Michael Simut 0:2

24 Oliver Fladerer 0:1

Details

