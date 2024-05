Naintsch holt in der Schlussphase einen Punkt in Weiz

Details Sonntag, 05. Mai 2024 19:45

In einem spannungsgeladenen Match trafen SC BauerBikes Weiz II und SU Schotterwerke Christandl Naintsch aufeinander und boten den 120 Zuschauern gute Unterhaltung. Das Spiel, das mit einem gerechten 2:2-Unentschieden endete, hielt bis zur letzten Minute Fans und Spieler in Atem. Schon in der ersten Halbzeit zeigte sich, dass beide Teams entschlossen waren, den Sieg nach Hause zu tragen, doch es war SC Weiz II, die zuerst ihren Stempel auf das Spiel drückten. Am Ende bäumte sich der Gast auf und holte einen doch überraschenden Punkt.

Erste Halbzeit: Weiz dominiert und geht in Führung

Der Anpfiff ertönte, und von Beginn an machte die Heimmannschaft, SC Weiz II, deutlich, dass sie das Spiel dominieren wollten. Bereits in der 11. Minute gelang Patrick Durlacher der Führungstreffer zum 1:0, ein Moment, der das Selbstvertrauen der Weizer weiter stärkte. Die Gastgeber setzten ihre Angriffe fort, trafen die Latte und schafften es durch ihre offensive und technisch hochwertige Spielweise, die Gäste aus Naintsch unter Druck zu setzen. Die junge Mannschaft dominierte das Spielgeschehen auf dem großen Platz und forderte die Köhler Truppe wahrlich heraus.

Trotz auch einer guten Chance von SU Naintsch, die von einem starken Parieren des Weizer Torhüters Hierzer vereitelt wurden, blieb es zur Halbzeit beim 1:0. Noch vor dem Pausenpfiff verletzte sich Zeyad Abdelrahman vom SC Weiz schwerer, für ihn kam Jeremiah Heuberger ins Spiel.

Zweite Halbzeit: Naintsch schlägt zurück, aber Weiz hält dagegen

Nach der Pause kam SU Naintsch besser ins Spiel und setzte die Weizer Verteidigung unter Druck, doch die entscheidenden Tore fielen erst in den letzten Minuten. In der 77. Minute erhöhte Fabio Hönneger mit einem Weitschuss auf 2:0 für SC Weiz II, was wie die Entscheidung des Spiels wirkte.

Doch SU Naintsch gab sich nicht geschlagen. Leonard Vrancic verkürzte in der 78. Minute mit einem Treffer, erzielt knapp im Strafraum ins lange Eck auf 2:1 und nur vier Minuten später, in der 82. Minute, gelang Manfred Dunst nach einer Ecke der Ausgleich zum 2:2 per Kopfball. Dieses Tor sorgte für einen dramatischen Endspurt, in dem beide Teams Chancen hatten, das Spiel für sich zu entscheiden. Weiz hatte kurz vor Schluss noch eine Chance, das Spiel zu gewinnen, doch der Ball ging knapp an der Stange vorbei.

Als Schiedsrichter Gehrer das Spiel nach 92 Minuten abpfiff, stand es 2:2. Ein Ergebnis, das angesichts des Spielverlaufs und der Leistung beider Teams gerecht erschien. Beide Mannschaften zeigten großen Kampfgeist und die Fähigkeit, unter Druck zu reagieren.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die Reserve aus der Bezirkshauptstadt ist im Mittelfeld der Tabelle gereiht. Nach dem Abstieg in der letzten Saison stellte man sich neu auf. Die junge Mannschaft konnte in der Saison acht Spiele gewinnen und erreichte fünf Unentschieden.

Naintsch ist auf dem vorletzten Platz der Gebietsliga Ost gereiht. Bisher gelangen vier Siege und sieben Unentschieden. Beide Teams sind in der Rückrunde erfolgreicher als im Herbst.

Naintsch empfängt am 10.05.24 USV Kaindorf. Weiz tritt zum Nachbarschaftsduell in Albersorf an.

Stimme zum Spiel

Andi Köhler - Trainer Naintsch

"Weiz ist eine junge, dynamische Mannschaft. Wir wussten, dass wir mit Kampfkraft dagegen halten müssen. Spielerisch ist uns Weiz ja wirklich überlegen. Zur Pause habe ich noch einmal versucht hinzuweisen, dass wir kämpfen müssen. Nach dem 0:2 war mein Team wie ausgewechselt.

Ich habe nach dem 1:2 umgestellt - auf einmal funktionierte alles. Es ist wichtig, dass wir vom vorletzten Platz weg kommen. Die nächsten Gegner werden wir sehr ernst nehmen und rechnen uns Chancen aus. Ich bin stolz darauf, dass meine Mannschaft so eine Moral gezeigt hat - das gibt Hoffnung für die nächsten Spieltage!

Ich wünsche dem verletzten Weizer Spieler gute Besserung, das möchte ich auch im Namen des Teams sagen!"

Aufstellungen:

SC WEIZ: Kai - Lorenz Hierzer - Zeyad Abdelrahman, Lukas Schellnegger, Stephan Allemann, Peter Ebner - James Rauscher, Nicky Fatayi Brown Ugo, Fabio Hönneger, Patrick Durlacher - Shtendil Ahmeti, Stefan Harb (K)

Ersatzspieler: Jeremiah Heuberger, Matthias Parz, Michael Purkarthofer, Paul Alexander Strobl, Max Buchgraber, Tobias Jurak

Trainer: Mario Schalk

SU NAINTSCH: Julian Pfeiffer - Stefan Nistelberger, Oliver Paier, Markus Wiesenhofer - Leonard Vrancic, Michael Hack, Bernd Kreimer, Matthias Schmid, Julian Karrer - Marijan Marković, Manfred Dunst (K)

Ersatzspieler: Markus Kulmer, Markus Paier, Christoph Baumegger, Leo Johannes Tandl, Paul Ederer

Trainer: Andreas Köhler

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Weiz II : Naintsch - 2:2 (1:0)

82 Manfred Dunst 2:2

78 Leonard Vrancic 2:1

77 Fabio Hönneger 2:0

11 Patrick Durlacher 1:0

