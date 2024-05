UFC Schönegg filetiert USV Kaindorf in beeindruckender Manier - 5:0

Details Sonntag, 05. Mai 2024 23:14

Am Wochenende traf der UFC Schönegg in einem Auswärtsspiel auf den USV Kaindorf, in dem sie einen klaren und unmissverständlichen Sieg errangen. Von Beginn an dominierte Schönegg das Spiel und ließ dem Gastgeber kaum Chancen, ins Spiel zu finden. Mit einer engagierten Leistung und einer überragenden ersten Halbzeit legte Schönegg den Grundstein für den 5:0 Erfolg.

Schönegg gewann bisher zehn Spiele, erspielte fünf Unentschieden. Nach der Niederlage in Weiz zeigte man eine starke Reaktion!

Berghofer eröffnet den Torreigen - zur Pause führt der Gast mit 3:0

Das Spiel begann mit einem schnellen Tempo von Seiten Schöneggs, die bereits in der 16. Minute durch einen fantastisch verwandelten Freistoß von Mario Berghofer in Führung gingen. Nur zwei Minuten später baute Marco Reiböck die Führung mit einem Kopfball nach einem Eckball aus, wodurch Schönegg früh im Spiel einen komfortablen Vorsprung erzielte.

Nach einem Eckball schraubt sich Reiböck hoch und köpft ein. Nur wenige Minuten nach der Führung gelingt ihm der zweite Treffer für sein Team. Optimaler Start der Schönegger die heute eine enorme Wucht nach vorne bringen. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung und dominierten das Spielgeschehen. Ein unglückliches Eigentor per Kopf durch Benjamin Prenrecaj in der 36. Minute verschärfte die Lage für Kaindorf weiter, sodass es zur Halbzeit bereits 0:3 stand. Durch die enorme Präsenz von Schönegg hatte Kaindorf bis zum Pausenpfiff kaum einen Zugriff auf Spiel, sie kamen zu keiner nennenswerten Torchance.

Schönegg verwaltet und baut die Führungaus

Trotz eines kämpferisch verbesserten USV Kaindorf in der zweiten Hälfte, konnte Schönegg die Kontrolle über das Spiel behalten und durch weitere Tore den Sieg sicherstellen. Jakob Narrnhofer traf in der 65. Minute zum 0:4, nachdem er bereits im Herbst gegen Kaindorf erfolgreich war. Marco Reiböck krönte seine Leistung mit einem zweiten Treffer in der 88. Minute, was das Endergebnis auf 0:5 schraubte. Schönegg demonstrierte damit eindrucksvoll ihre Überlegenheit und taktische Reife, die ihnen nach einer Niederlage in der Vorwoche wieder auf die Siegerstraße half.

Während Schönegg eine geschlossene Mannschaftsleistung und Effizienz vor dem Tor zeigte, gelang es Kaindorf trotz einiger Bemühungen nicht, den gegnerischen Torwart ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Der klare Sieg für UFC Schönegg spiegelt die Spielanteile und die Chancenverwertung wider und markiert einen wichtigen Schritt zur Rückkehr in die Erfolgsspur.

Trainer Emmanuel Atangana dürfte besonders mit der ersten Hälfte und der Reaktion seiner Mannschaft auf die letzte Niederlage zufrieden sein, während USV Kaindorf nach dieser deutlichen Heimniederlage am Mittwoch gegen Weiz eine schwere Aufgabe vor sich hat. Schönegg empfängt am Freitag die Spitzenmannschaft Oberes Feistritztal aus Birkfeld.

Aufstellungen:

USV KAINDORF: Anton Gissing (K), Mateusz Sebastian Swiader, Krijon Alijaj, Antonius Auner, Balint Gecse, Karoly Bogyo, Matija Petrak, Daniel Wilfing, Benjamin Prenrecaj, Patrik Richardo Novak, Domenik Prenrecaj

Ersatzspieler: Philipp Narath, Hashim Halimi, Jan Ali Nazari, Florent Zymeri, Arif Shaqiri, Kevin Letonja

Trainer: Jeton Syla

SCHÖNEGG: Maximilian Feiner, David Janser, Rene Kainz, Benedikt Feiner, Mathias Saurer, Lorenz Rechling, Jakob Narrnhofer, Michael Lebenbauer, Christoph Kielnhofer (K), Marco Reiböck, Mario Berghofer

Ersatzspieler: Tobias Bauernhofer, Philipp Kielnhofer, Marcell Matzer, Michael Seemann

Trainer: Emmanuel Atangana

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Kaindorf/H. : Schönegg - 0:5 (0:3)

88 Marco Reiböck 0:5

65 Jakob Narrnhofer 0:4

36 Eigentor durch Benjamin Prenrecaj 0:3

18 Marco Reiböck 0:2

16 Mario Berghofer 0:1

