StayAtHome-Wordrap (19): Marcell Grill (SG Pertlstein/Gebietsliga Süd)

Details Montag, 27. April 2020 18:13

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Gebietsliga Südsind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der neunzehnte Teil kommt von der SGU Pertlstein/Fehring II. Ligaportal.at konfrontierte Vorstandsmitglied bzw. Ex-Spieler Marcell Grill mit einem Wordrap:

So halte ich mich aktuell fit: mitReflex- und Koordinationstraining an der Playstation.

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Michi Mohapp

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Schade für die Jungs, aber hier vertraue ich lieber den Experten.

Homeoffice: läuft perfekt

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Pizza

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: das Beisammensein mit den Jungs inklusive dem Bierchen danach.

Diese Serie schaue ich aktuell: Peaky Blinders

Verschiebung der EM: warrichtige Entscheidung

Geisterspiele: sind besser als gar keine Spiele

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: den Kontakt mit älteren Leuten

Lieblings-App: Futbin

Challenges auf Instagram: ein netter Zeitvertreib

Vorbild: Roger Federer

Lieblingsfilm: The Wolf of Wall Street

Mein bester Gegenspieler war: Marco Lindner beim Hallenkicken

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: der4:0-Sieg am letzten Spieltag in Unterlamm.

Ligaportal: hält mich immer am laufenden, und dafür bin ich sehr dankbar.

by: Ligaportal/Roo

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten