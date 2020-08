Breitenfeld: Man hat vor dem Abstiegskampf die kalte Schulter zu zeigen!

Details Mittwoch, 05. August 2020 11:35

Beim SC Breitenfeld an der Rittschein hat man nach einer elfjährigen Zeit in der 1. Klasse Süd A, zuletzt die dritte Saison in der Gebietsliga Süd über die Bühne gebracht. Dabei belegt man in der Endabrechnung stets den 12. Tabellenplatz. Letztendlich ist der "Tanz auf der Rasierklinge" aber doch noch so ausgegangen, dass man die Klasse halten konnte. Demnach hat man in der anstehenden Spielzeit auch die Fühler danach ausgestreckt, schnellstmöglich aus dem Gröberen raus zu sein. Bekanntlich haben sich Mannschaften, die den Abstiegsdruck abgelegt haben, plötzlich von einer ganz anderen Seite präsentiert.

Obmann-Stellvertreter Benjamin Rabl steht Ligaportal.at Rede und Antwort:

Wie hat man es bewerkstelligt, die schwierigen letzten Monate entsprechend hinter sich zu bringen?

"Ich muss echt sagen das hat bei uns sehr gut funktioniert. An die ganzen Aufforderungen der Regierung hat sich jeder Einzelne gehalten. Das Desinfizieren der Hände zb. wurde zum Alltag."

Wie weit ist man schon? In welchem Tabellenbereich ist man nach der langen Spielpause antreffbar?

"Aufgrund von kleineren Verletzungen, Urlaubszeit und Beruf, ist sicher noch Luft nach oben. In den ausstehenden 3 Wochen wollen wir dies aber ändern, um dann für den Meisterschaftsstart am 29. August in Mühldorf gerüstet zu sein. Unser Hauptziel muss sein, nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. Eigentlich wollen wir uns aber im gesicherten Mittelfeld festigen."

Ab Ende August wird das Leder wieder rollen. Seit wann steht die Mannschaft im Training bzw. wie laufen die Testspiele?

"Trainingsstart war der 2. Juli, zuvor bekamen die Spieler einen Trainigsplan um einigermaßen im Rhythmus zu bleiben und sich fit zu halten. Unsere Jungs haben bereits 5 Testspiele in den Beinen, leider hatten wir aber noch in keinem den gesamten Kader aufgrund von Verletzungen, Urlaub und beruflich, zur Verfügung. Bis jetzt gab es 2 Siege und 3 Niederlagen."

Hat es Ab bzw. Zugänge gegeben?

"Die 3 Legionäre ersetzten wir durch 2 Kroaten. Mit Marko Nikolic und Franko Vikario aus Eltendorf kommend, konnten wir zwei mit burgenländischer Landesliga Erfahrung an Bord holen. Zusätzlich kam mit Sebastian Schmidt, ein waschechter Breitenfelder von Fürstenfeld retour. Torhüter Mario Lang kommt vom Gebietsligisten Mitterdorf, Michael Heininger ist nach einem Auslandsaufenthalt wieder mit dabei. Der 17 Jährige Andreas Sammer kommt von Ilz II."

Gibt es etwas, was man als Verein aus der Corona-Zeit mitnehmen kann bzw. was man nun besser machen kann?

"Dass man das GESUND sein jeden Tag schätzen soll! Und so sehr wir den Fußball auch lieben, es gibt wichtigere Dinge. In diesem Sinne, bleibt gesund, und hoffen wir auf einen Start am 29. August!"

Meisterschaftsstart:

Samstag, 29. August, 17:00 Uhr

Mühldorf - Breitenfeld

