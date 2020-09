Spiel, Satz und Sieg: Pertlstein/Fehring II schießt Breitenfeld mit 6:1 vom Platz!

Details Sonntag, 06. September 2020 11:23

Am zweiten Spieltag in der Gebietsliga Süd traf der SC Breitenfeld an der Rittschein im heimischen Stadion auf die Mannschaft der Spielunion Raiffeisen Pertlstein/Fehring II. In der Vorwoche musste das Team rund um Kapitän Dominik Bauer eine empfindliche 2:7 Niederlage gegen Mühldorf hinnehmen. Die jungen Fehringer konnten sich dagegen im Duell der beiden Zweiermannschaften gegen Gnas souverän durchsetzen. Nach dem Duell im Vorjahr konnte die SU auch die heutige Partie für sich entscheiden, diesmal gab es einen klaren 6:1 Erfolg für die Gastmannschaft.

Knappe Gästeführung

Schiedsrichter Heimo Blümel pfeift dieses Spiel der zweiten Runde pünktlich um 17 Uhr an. Die rund 200 Zuschauer sehen von Beginn an eine aktive Gästemannschaft, welche bereits in der 7. Spielminute zur 1:0 Führung kommt. Nach einem Freistoß von Kapitän Michael Tragler ist Stephan Froschauer per Kopf zur Stelle und darf sein zweites Saisontor bejubeln. Die Heimischen schütteln sich kurz und kommen nach dem Rückstand immer besser in das Spiel. Es folgen zwei gute Chancen für die Rabl-Elf, jedoch ändert sich am Spielstand zunächst nichts. In der 22. Minute schlagen wiederum die Gäste zu, Jan Friesinger ist zur Stelle und schiebt gekonnt ein. Die Breitenfelder zeigen Moral und können in Spielminute 31 den Anschlusstreffer erzielen. Andreas Sammer nimmt sich aus gut 20 Metern ein Herz und trifft genau ins Eck. Kurze Zeit darauf findet die Heimmannschaft die riesen Chance auf den Ausgleich vor, die Kugel geht jedoch nur an die Stange. Dementsprechend geht es mit einer 2:1 Führung der jungen Fehringer in die Halbzeitpause.

Die junge Garde läuft heiß

Kurz nach Wiederanpfiff kommt es zur nächsten großen Ausgleichmöglichkeit für die Truppe von Trainer Christian Rabl. Infolge eines Stanglpasses treffen die Gäste jedoch erneut nur Aluminium. In der 54. Minute rächt sich die schwache Chancenauswertung der Heimischen und es fällt das 3:1 für die Gäste. Der erst nach dem Seitenwechsel eingewechselt Matthias Pöltl sorgt für den abermaligen Zwei-Tore-Vorsprung. Die Gegenwehr der Breitenfelder scheint nun gebrochen und Fehrings Zweiermannschaft findet mehr und mehr Gefallen am Tore schießen. In der 60. Minute ist es wiederum Stephan Froschauer, welcher nach Friesinger-Vorlage trifft. Dreifach-Torschütze Froschauer sowie Doppelpacker Matthias Pöltl machen das halbe Dutzend voll und schrauben das Endresultat auf 6:1. Während die Truppe von Neo-Trainer Helmut Temmel das Punktemaximum am Konto hat, stellen die Breitenfelder vorläufig das Schlusslicht der Tabelle dar.

Stimme zum Spiel:

Stephan Froschauer (Stürmer Fehring): „Wir haben gut in das Spiel gefunden und machten zwei schnelle Tore. Danach haben wir aber Breitenfeld unnötig in die Partie zurückkommen lassen. Bis zum 3:1 war das Glück auf unserer Seite, nach diesem war das Match jedoch entschieden. Anschließend spielten wir unsere Angriffe schön fertig und gingen verdient als Sieger vom Platz!“

by: Ligaportal/WM

