Gnas gegen Kapfenstein bleibt ohne Sieger

Details Montag, 07. September 2020 08:05

In der 2. Runde der Gebietsliga Süd duellierten sich der Tabellenelfte USV Gnas II und der Tabellenneunte SVU Kapfenstein. In der letzten Runde verlor USV Gnas II mit 1:4 gegen Raiffeisen Pertlstein/Fehring II. Am Ende gab es ein 1:1-Remis. Die Gnaser gingen in Führung mussten aber noch vor der Pause das 1:1 hinnehmen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Michael Kaufmann trifft nach 28 Minuten

DIe Partie beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste sind nach vorne orientiert, doch für Tore sollte es vorerst nicht reichen. Dabei muss der Gnaser Goalie in einer Situation mit einer Klasse-Parade reagieren. Doch auch die Gnaser selbst haben eine gute Gelegenheit nach einer Ecke, doch das Tor bleibt verwehrt. Dann ist es aber so weit: Michael Kaufmann zeigt nach 28 Minuten keine Nerven und stellt eiskalt auf 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Gnaser nachlegen, doch anstatt des 2:0 fällt der Ausgleich: Klaus Mitschanek lässt dem gegnerischen Goalie keine Chance. Nach 46 Minuten beendet der Schiedsrichter Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Keine Tore in der zweiten Spielhälfte

In der zweiten Halbzeit gibt es keine weiteren Treffer zu sehen. Dabei sind gibt es doch die eine oder andere Chance. Die beste "vergibt" Daniel Hierzer - er hat Pech und trifft nur die Latte. Generell hätte sich das Spiel weitere Tore verdient, doch das Leder will nicht ins Tor. Insgesamt hat Gnas mehr vom Match. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Unparteiische das Spiel ab und schickt beide Teams, die sich mit einem Remis begnügen müssen, unter die Dusche.





S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten