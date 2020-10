Verrückte Partie zwischen Gnas und Siebing bringt acht Tore

Details Sonntag, 25. Oktober 2020 10:26

In der Gebietsliga Süd empfing der Tabellenzwölfte USV Gnas II in der 9. Runde den Tabellenersten USV Schönwetter Bau Siebing. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte USV Schönwetter Bau Siebing mit 4:1 das bessere Ende für sich. Dieses Mal gab es wieder vier Tore für die Siebinger, allerdings auf für die Gnaser. Das Spiel endete 4:4 und war an Verrücktheit und Drama nicht überbieten.

Andreas Koch bringt USV Gnas II früh in Front

USV Gnas II wirkt zu Beginn des Spiels aktiver und darf sich in der Folge früh über ein Erfolgserlebnis freuen. In Minute 13 setzt sich Andreas Koch durch und kann sich als Torschütze zum 1:0 feiern lassen. Mit der Führung im Rücken wollen die Gnaser nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch Siebing wird nämlich stärker und gibt Gas. Plötzlich zeigt der Schiri auf den Elfmeterpunkt: Teodor Knuplez tritt in der 27. Minute an und versenkt das Leder im Kasten. Damit ist wieder alles offen. In weiterer Folge macht derSchiedsrichter aber einen Schlussstrich unter die erste Halbzeit und schickt die Kicker in ihre Kabinen.

Gnas in Durchgang zwei mit Blitzstart

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gnasern, die wieder Gas geben. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 2:1 fällt. Oliver Rauch bewahrt in der 53. Minute kühlen Kopf und kann schöner Vorlage zum 2:1 einschieben. Nach dem Gegentreffer schlägt USV Siebing in Minute 54 aber erneut postwendend zurück und stellt auf 2:2. Damit ist wieder alles offen und es geht Hin und Her. In der 64. Minute zappelt das Leder erneut im Tor, dieses Mal aber im Tor der Gnaser: Ales Garmut befördert in der 59. Minute den Ball über die Linie und stellt auf 3:2. Erstmals führen die Siebinger. Doch die Führung sollte nicht lange halten. Kurz darauf ist es Markus Niederl, der einen Elfmeter verwaltet und auf 3:3 stellt. Jetzt wollen es beide Teams wissen, spielen mit noch offenerem Visier. Nach 68 Minuten bleibt der Tormann nur zweiter Sieger und Marc Pöllitsch trifft zum 4:3 - damit haben jetzt die Gnaser wieder die Partie gedreht. Siebing muss jetzt alles riskieren und wird belohnt. Teodor Knuplez verwertet in Minute 94 per Fallrückzieher zum 4:4 und lässt Trainer und Mitspieler jubeln. Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und schickt beide Teams, die sich mit einem Remis begnügen müssen, unter die Dusche.

