Alle Achtung: Murfeld Süd gelingt es in Nestelbach voll abzuräumen

Details Sonntag, 08. August 2021 14:30

USV Nestelbach im Ilztal hat zum Auftakt der neuen Saison in der Gebietsliga Süd einen Heimsieg verpasst. Gegen USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd erlitt USV Nestelbach am Samstag eine unplanmäßige 2:3-Niederlage. Was gleichbedeutend damit ist, dass es wohl zu einer megaspannende Meisterschaft kommen könnte. Denn der Favoritenkreis was die vorderen Plätze betrifft, scheint noch breit gefächerter zu sein als angenommen.

Das Spiel geht flott über die Bühne

In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Christian Weber brachte sein Team in der 16. Minute von der Sechzehnmeter-Marke nach vorn. In der 20. Minute erhöhte Urban Kolman auf 2:0 für USV Murfeld Süd. In der 21. Minute schoss Nestelbach das letzte Tor dieser turbulenten Startphase - Ciril Guja konnte sich dabei in die Schützenliste eintragen. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd mit einer Führung in die Kabine ging.

Murfeld Süd gelingt es zu überraschen

USV Nestelbach im Ilztal glich durch Moreno Koletic nur wenig später aus (51.), sodass es fortan 2:2 stand. Zwei Minuten später ging USV Murfeld Süd durch den zweiten Treffer von Weber aber erneut in Führung. Diese knappe Führung konnten die Gäste nachfolgend erfolgreich verwalten. So gelang es dann der Brecelj-Truppe das 2:3 am heißen Nestelbacher Boden über die Ziellinie zu bringen. Ein Erfolg mit dem man im Vorfeld nicht wirklich rechnen konnte. Denn die Wilbacher-Schützlinge sind vielerorts die Topfavoriten, was den Meistertitel anbelangt.

Stimme zum Spiel:

Thomas Hasler, Sektionsleiter Murfeld Süd:

"Mit den zwei raschen Treffern ist es uns gelungen, das Spiel soweit zu kontrollieren. Wir hatten streckenweise aber auch das Momentum auf unserer Seite. Mal sehen, aber es ist schon unser Vorhaben in die Top-3 zu kommen."

Gebietsliga Süd: USV Nestelbach im Ilztal – USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd, 2:3 (1:2)

16 Christian Weber 0:1

20 Urban Kolman 0:2

21 Ciril Guja 1:2

51 Moreno Koletic 2:2

53 Christian Weber 2:3

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!