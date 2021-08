Bittere Sache: In der Nachspielzeit trifft Gnas II gegen Nestelbach das Damoklesschwert

Details Montag, 16. August 2021 06:45

Am Samstag trennen sich die Reserve vom USV Gnas und der USV Nestelbach im Ilztal unentschieden mit 2:2. Was dann gleichbedeutend damit war, dass beide Teams erstmalig anschreiben können. Aber eigentlich hätte der Sieger Gnas II lauten müssen. Aber letztlich mangelt es an der nötigen Winnermentalität. Denn zuerst versiebt man einen Strastoß. Und dann kommt es noch dazu, dass die Nestelbacher in der Nachspielzeit zum 2:2-Gleichstand treffen.

Die Partie wogt hin und her

Sowohl die Gnaser wie auch die Nestelbacher haben etwas zum gutmachen. Denn beide Teams setzen in der Vorwoche den Saisonstart in den Sand. In den Anfangsminuten sind es vorerst einmal die Gäste, die auf sich aufmerksam machen. Hannes Wallner findet die erste Möglichkeit im Spiel vor. Wesentlich effizienter gehen da die Hausherren an die Aufgabe heran. Denn mit dem ersten gefährlichen Angriff gelingt dem 18-jährigen Jan Kagerbauer in der 12. Minute das 1:0. In weiterer Folge begegnen einander zwei Teams auf Augenhöhe. In der 37. Minute gelingt Nestelbach durch Branimir Ramljak der nicht unverdiente Ausgleich. Mit einem platzierten Freistoßball markiert der 24-jährige Kroate den 1:1-Gleichstand. Ciril Guja trifft dann für die Wilbacher-Truppe noch die Latte - Halbzeitstand: 1:1.

Nestelbacher Lastminute-Tor zum 2:2

Auch im zweiten Durchgang ist kein wirklicher Favorit vernehmbar. Die Spielszenen wechseln sich rasch ab, demnach ist auch jederzeit da wie dort ein Tor möglich. In der 54. Minute können die Fink-Schützlinge zum zweiten Mal vorlegen. Wieder ist Kagerbauer der Torschütze. Diesmal trifft der Junior zum 2:1 scharf in die rechte untere Ecke. In der 67. Minute bietet sich den Gnasern dann die Chance die Sache weitgehendst einzutüten. Aber Kapitän Andreas Koch lässt die Möglichkeit eines (grenzwertigen) Elfmeters ungenützt bzw. ballert er das Spielgerät über die Latte. Trotzdem versteht es der Gastgeber die Begegnung in der Schlussviertelstunde zu kontrollieren. Aber in der 92. Minute zappelt das Leder doch noch einmal im Tornetz. Ciril Guja trifft nach einem Gestocher zum 2:2-Spielendstand.

Stimme zum Spiel:

Harald Wilbacher, Trainer Nestelbach:

"Da gibt es nichts zum schönreden. Der Punkt ist für uns äußert glücklich zustande gekommen. Wenn der Elfmeter sitzt, steht es 3:1, dann ist der Zug für uns abgefahren. So aber ist uns in der 92. Minute doch noch der nicht mehr ganz erwartete Ausgleich gelungen."

Gebietsliga Süd: USV Gnas II – USV Nestelbach im Ilztal, 2:2 (1:1)

12 Jan Kagerbauer 1:0

37 Branimir Ramljak 1:1

54 Jan Kagerbauer 2:1

92 Ciril Guja 2:2

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!