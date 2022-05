USV Murfeld Süd im Aufwärtstrend

Details Sonntag, 29. Mai 2022 18:51

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd. Die Gäste setzten sich mit einem 3:1 gegen die Zweitvertretung von USV Gnas durch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. USV Murfeld Süd löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatte USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd das heimische Publikum beglückt und mit 4:2 gewonnen.

Bis zum Seitenwechsel konnte keine Mannschaft die Oberhand gewinnen. Mit einem torlosen Unentschiedenging es in die Kabinen. Alexander Ploder sicherte USV Murfeld Süd vor 150 Zuschauern die Führung (49.). In der 68. Minute gelang Gnas II der Ausgleich. Dass USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Domen Klanjsek, der in der 77. Minute zur Stelle war.

Luka Kotnik stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für USV Murfeld Süd her (87.). Als Schiedsrichter Josef Laposa die Begegnung schließlich abpfiff, war USV Gnas II vor heimischer Kulisse mit 1:3 geschlagen.

Das Heimteam befindet sich am 20. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Nun musste sich Gnas II schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für USV Gnas II sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Kurz vor Saisonende belegt USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd mit 36 Punkten den fünften Tabellenplatz. USV Murfeld Süd kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon fünf Spiele zurück.

Während Gnas II am kommenden Samstag SC Breitenfeld an der Rittschein empfängt, bekommt es USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd am selben Tag mit SV Union Weinburg zu tun.

Gebietsliga Süd: USV Gnas II – USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd, 1:3 (0:0)

87 Luka Kotnik 1:3

77 Domen Klanjsek 1:2

68 Marc Poellitsch 1:1

49 Alexander Ploder 0:1