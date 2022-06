Derbysieg: SV Weinburg triumphiert über USV Murfeld Süd

Details Sonntag, 05. Juni 2022 21:07

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von SV Weinburg. Der Gast setzte sich mit einem 2:1 gegen USV Murfeld Süd durch. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Weinburg beugen mussten. Das Hinspiel hatte USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd knapp für sich entschieden und mit 1:0 gewonnen.

Der Gastgeber musste den Treffer von David Pauko zum 1:0 hinnehmen (20.). Marco Viet schoss die Kugel zum 2:0 für SV Union Weinburg über die Linie (30.). Die Hintermannschaft von USV Murfeld Süd ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Christian Weber versenkte den Ball in der 75. Minute im Netz von SV Weinburg. Obwohl Weinburg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

USV Murfeld Süd befindet sich mit 36 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Union Weinburg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. SV Weinburg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, zwei Unentschieden und elf Pleiten. In den letzten fünf Partien rief Weinburg konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Während USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd am nächsten Samstag (17:00 Uhr) bei SV RB Mühldorf gastiert, duelliert sich SV Union Weinburg zeitgleich mit der Reserve von USV Gnas.

Gebietsliga Süd: USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd – SV Union Weinburg, 1:2 (0:2)

75 Christian Weber 1:2

30 Marco Viet 0:2

20 David Pauko 0:1