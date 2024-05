Schützenfest: SV Mühldorf demontiert Markt Hartmannsdorf mit 8:1

Details Sonntag, 05. Mai 2024 19:58

Ein Fußballfest der Extraklasse erlebten die Fans am Samstagabend, als der SV Mühldorf in einer überwältigenden Manier den USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf mit einem beeindruckenden 8:1 nach Hause schickte. Das Spiel, das von Beginn an unter der Dominanz der Heimmannschaft stand, bot eine Vielzahl an Highlights und zeigte einmal mehr die offensive Power des SV Mühldorf.

Frühe Führung und dominante erste Halbzeit

Der Startpfiff hatte kaum verklungen, da setzte der SV Mühldorf bereits das erste Ausrufezeichen. In der 6. Minute brachte Marco Weinhandl die Gastgeber mit einem präzisen Schuss in Führung. Die Freude im Stadion war groß und die Fans durften sich auf mehr freuen. Nur 13 Minuten später verdoppelte Bostjan Zelko die Führung für Mühldorf und stellte die Weichen auf Sieg. Er verwertete den Strafstoß, der aufgrund eines Fouls an Jan Susa gegeben wurde. Trotz eines Anschlusstreffers durch Tomaz Podgorelec von Markt Hartmannsdorf in der 23. Minute, ließ sich Mühldorf nicht beirren. David Schweinzer und Jan Susa trafen noch vor der Halbzeitpause zum 3:1 bzw. 4:1, wodurch die Gastgeber mit einem komfortablen Vorsprung in die Kabine gingen. Vorallem das 4:1 wird den Besuchern noch länger in Erinnerung bleiben, der Torschütze versenkte den Ball volley im Netz.

Ein Torfeuerwerk in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel knüpfte Mühldorf nahtlos an die starke Leistung der ersten Halbzeit an. Philipp Hackl, der sich in herausragender Form präsentierte, erzielte zwischen der 55. und 74. Minute einen lupenreinen Hattrick und schraubte das Ergebnis auf 7:1 in die Höhe. Die Fans waren außer Rand und Band, und die Stimmung im Stadion erreichte ihren Siedepunkt. Doch Mühldorf hatte noch nicht genug. In der 89. Minute setzte Bostjan Zelko mit seinem zweiten Treffer des Abends den Schlusspunkt zum 8:1. Ein Tor, das die überlegene Darbietung der Heimmannschaft perfekt unterstrich und Zelko zum umjubelten Helden machte.

Während die Mühldorfer Fans ihren Sieg feierten, zeigte sich Markt Hartmannsdorf trotz der hohen Niederlage kämpferisch und anerkennend gegenüber dem Gegner. Die sportliche Geste des Shakehands nach dem Schlusspfiff unterstrich den respektvollen Umgang beider Mannschaften. Für Mühldorf war dieser Triumph ein weiterer Beweis ihrer Stärke in dieser Saison, während Markt Hartmannsdorf sich von dieser Niederlage erholen und in den kommenden Spielen zurückschlagen will.

Gebietsliga Süd: Mühldorf : Hartmannsdorf - 8:1 (4:1)

89 Bostjan Zelko 8:1

74 Philipp Hackl 7:1

66 Philipp Hackl 6:1

55 Philipp Hackl 5:1

45 Jan Susa 4:1

30 David Schweinzer 3:1

23 Tomaz Podgorelec 2:1

19 Bostjan Zelko 2:0

6 Marco Weinhandl 1:0

Symbolfoto: Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.