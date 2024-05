Kirchbach sichert sich wichtigen Sieg gegen Pertlstein/Fehring II

Details Montag, 06. Mai 2024 22:49

Im spannenden Aufeinandertreffen in der Gebietsliga konnte Tus Raiba Kirchbach einen entscheidenden 2:0-Sieg gegen Raiffeisen Pertlstein/Fehring II einfahren. Das Spiel, das mit großen Erwartungen begann, hielt, was es versprach, indem beide Teams hart um die wichtigen drei Punkte kämpften. Die Gäste aus Kirchbach zeigten eine beeindruckende Leistung und konnten letztlich durch zwei gezielte Treffer den Sieg für sich verbuchen.

Erste Halbzeit – Kirchbach geht in Führung

Der Anpfiff des Spiels war der Beginn eines intensiven Kampfes zwischen beiden Mannschaften. Trotz eines vielversprechenden Starts von Pertlstein/Fehring II, die bereits in der 9. Minute eine große Chance an der Stange verzeichneten, fanden beide Teams nur schwer ins Spiel. Die Zuschauer mussten sich bis zur 39. Minute gedulden, bevor das erste Tor fiel. Jan Hiebaum brachte Tus Kirchbach mit einem gekonnten Treffer in Führung. Trotz weiterer Chancen auf der Seite von Pertlstein/Fehring II, konnte keine der Mannschaften bis zur Halbzeitpause weitere Tore erzielen, was den Gästen einen leichten Vorteil zur Pause verschaffte.

Zweite Halbzeit – Kirchbach sichert den Sieg

Die zweite Halbzeit begann mit dem Versuch von Pertlstein/Fehring II, den Ausgleich zu erzielen. Doch trotz ihrer Bemühungen und einem sichtlich erhöhten Druck, blieben Tore aus. Die Gäste aus Kirchbach hingegen nutzten ihre Chancen effizienter. In der 86. Minute sorgte Alen Brumen mit dem zweiten Treffer für Kirchbach für die Entscheidung. Sein Tor zum 0:2 stellte die Weichen endgültig auf Sieg für die Gäste. Pertlstein/Fehring II versuchte in den verbleibenden Minuten noch, das Blatt zu wenden, konnte jedoch den Abwehrriegel von Kirchbach nicht durchbrechen.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 2:0 für Tus Raiba Kirchbach, das mit diesem Sieg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelte. Pertlstein/Fehring II hingegen muss sich nach dieser Niederlage wieder sammeln und auf die nächsten Spiele fokussieren, um ihre Position in der Tabelle zu verbessern. Trotz der Enttäuschung über das Ergebnis können beide Teams wichtige Erkenntnisse aus diesem Spiel ziehen und sich auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten.

Gebietsliga Süd: Pertlstein/Fe. : Kirchbach - 0:2 (0:1)

86 Alen Brumen 0:2

39 Jan Hiebaum 0:1

