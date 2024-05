SV Mühldorf dominiert mit einem beeindruckenden 6:1-Sieg gegen Union SV Ottendorf

Details Montag, 13. Mai 2024 20:26

Im Rahmen der 18. Runde der Gebietsliga Süd stand das Spiel zwischen Union SV Ottendorf und SV Mühldorf auf dem Plan. Während die Heimmannschaft zu Beginn des Spiels überraschend in Führung ging, zeigte Mühldorf eine beeindruckende Leistung und drehte das Spiel zu einem klaren 6:1-Sieg.

Früher Vorsprung für Ottendorf nicht genug

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für Union SV Ottendorf, als Kevin Kollegger in der 19. Minute das 1:0 erzielte. Dieser Treffer gab den Hausherren kurzzeitig Auftrieb und Hoffnung, die jedoch nicht lange anhielt. SV Mühldorf, unbeeindruckt vom frühen Rückstand, intensivierte seine Angriffsbemühungen und erzielte in der 37. Minute durch Jan Susa den Ausgleich. Das Spiel war nun vollkommen offen, und beide Teams suchten die Chance, in Führung zu gehen.

Mühldorf übernimmt die Kontrolle

Die zweite Halbzeit begann, und SV Mühldorf setzte seine Dominanz fort. Marco Weinhandl, einer der Schlüsselspieler für Mühldorf, brachte sein Team in der 60. Minute in Führung. Dieses Tor war der Beginn einer Serie von Treffern, die Ottendorf demoralisierten. Nur sieben Minuten später, in der 67. Minute, erhöhte David Schweinzer auf 3:1 für die Gäste. Trotz heftiger Bemühungen der Ottendorfer, ins Spiel zurückzufinden, folgte ein weiterer Schlag durch Marco Weinhandl, der in der 82. Minute das vierte Tor für Mühldorf erzielte.

Die letzten zehn Minuten des Spiels wurden zur Bühne für Jan Susa und erneut Marco Weinhandl, die den Vorsprung weiter ausbauten. Susa traf in der 84. Minute zum 5:1 und komplettierte damit seine beeindruckende Leistung. Das Highlight setzte jedoch Marco Weinhandl, der mit seinem dritten Tor des Tages - einem Hattrick - den Endstand von 6:1 in der 89. Minute besiegelte.

Marco Weinhandl steuerte drei Treffer bei

Die letzte Minute des Spiels verstrich, und der Schiedsrichter pfiff die Partie ab, besiegelte den deutlichen Sieg für SV Mühldorf. Dieses Ergebnis zeigt einmal mehr die Qualität und die Durchschlagskraft von Mühldorf in dieser Saison. Für Union SV Ottendorf war es eine bittere Niederlage, die sie schnell hinter sich lassen müssen, um sich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten.

Die Fans beider Teams erlebten ein Spiel voller Spannung und Emotionen, das durch die effiziente Chancenverwertung von SV Mühldorf entschieden wurde. Während Union SV Ottendorf in der ersten Halbzeit noch Paroli bieten konnte, war die zweite Halbzeit klar in der Hand der Gäste, die ihre Überlegenheit in eine beeindruckende Tordifferenz ummünzten.

Gebietsliga Süd: Ottendorf : Mühldorf - 1:6 (1:1)

89 Marco Weinhandl 1:6

84 Jan Susa 1:5

82 Marco Weinhandl 1:4

67 David Schweinzer 1:3

60 Marco Weinhandl 1:2

37 Jan Susa 1:1

19 Kevin Kollegger 1:0

