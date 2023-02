Mettersdorf fühlt sich in Verfolgerrolle wohl

Details Dienstag, 21. Februar 2023 14:12

Der USV Mettersdorf beendete die Hinrunde in der Landesliga Steiermark auf dem starken zweiten Tabellenplatz. Man überwintert mit 31 Punkten auf dem zweiten Rang und hat nur vier Punkte Rückstand auf Leader Voitsberg. Dementsprechend zuversichtlich blicken die Mettersdorfer in die Rückrunde und Zukunft. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Spielertrainer Philip Posch. Er stand uns Rede und Antwort.

Entscheidet das direkte Duell?

"Also ich denke, dass wir mit dem Herbst sehr zufrieden sein können", erklärt der Neo-Spielertrainer der Mettersdorfer eingangs im Gespräch mit LIGAPORTAL. Anders als bei Voitsberg sei das Ziel aber nicht unbedingt der Aufstieg. "Das ist bei uns zum Glück anders. Bei Voitsberg versucht man seit Jahren wieder in die Regionalliga zu kommen. Wir haben diesen Druck nicht und können befreit aufspielen. Das zeichnet uns aus." Und wenn es am Ende doch der Meistertitel wird? "Dann wird man dem sicher nicht im Weg stehen von Vereinsseite", so Posch, der betont, zu wissen, dass man punktemäßig nicht weit weg von Voitsberg ist.

"Wenn beide Mannschaften so spielen wie im Herbst und in etwas die gleiche Punkteanzahl holen, dann könnte das direkte Duell entscheidend werden. Das wäre natürlich eine super Sache", so Posch, der das Traineramt von Maurice Amtmann übernommen hat. An der Seitenlinie wird im Frühjahr bei den Spielen übrigens Michael Berger stehen, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. "Das heißt, ich kann mich auf dem Feld trotzdem auf das Spielen konzentrieren", erklärt der 25-Jährige, der Vergangenheit bei Zweitligist Admira Wacker Mödling hat.

Gute Vorbereitung

Mit der Vorbereitung ist Posch zufrieden, wie er gegenüber LIGAPORTAL beim Trainingslager in Kroatien betont. "Das hat alles sehr gut ausgesehen", so Posch. Und nachdem die Hinrunde sehr erfolgreich war, waren auch keine Transfers nötig. "Bei uns ist alles gleich geblieben. Wir fiebern schon der Rückrunde entgegen, wo wir wieder aufdrehen wollen", so Posch.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei