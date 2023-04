Extra-Blick: Die Landesliga-Analyse mit Christian Waldl - "Voitsberg wird vorzeitig Meister!"

Details Dienstag, 04. April 2023 01:06

Die ersten Runden der Frühjahresrunde in der steirischen Landesliga sind gespielt. Es gab gleich die eine oder andere Überraschung. Wir haben für das Frühjahr einen Analytiker für die höchste steirische Spielklasse gewinnen können, nämlich Christian Waldl, zuletzt Trainer beim SV Ilz, in der Vergangenheit aber auch schon Coach beim SV Lafnitz, mit dem er auch in die Regionalliga aufgestiegen war. Wir haben mit ihm die ersten vier Runden im Frühjahr analysiert.

LIGAPORTAL: Vier Runden sind im Frühjahr gespielt – sind erste Tendenzen erkennbar?

Christian Waldl: "Ich habe mit meinen Teams meist nach 4 Runden den Start in eine Saison eingeschätzt. Die Teams bekommen eine Tendenz, ob in der Wintervorbereitung die richtigen Schlüsse gezogen wurden, die eingeschlagene Richtung stimmt und ob Ziele nach oben hin adaptiert oder nach unten hin revidiert werden müssen. Im Titelkampf hat sich wenig getan, Voitsberg marschiert in Richtung Meistertitel. Dahinter hat sich überraschend SV Gnas an Mettersdorf herangepirscht und kämpft um Platz 2. Im Spitzenfeld mischen weiterhin die Lebringer und die starken Aufsteiger aus Fehring mit. Der Abstiegskampf hat Verschiebungen mit sich gebracht. Wildon konnte sich mit 9 Punkten aus den ersten 4 Runden von hinten absetzen. Durch einen mäßigen Frühjahrsstart sind die jungen Lafnitzer und auch Hlg. Kreuz/W. in den Abstiegskampf hineingeraten."

LIGAPORTAL: Voitsberg liegt acht Punkte vorne! Ist das noch aufholbar für die Konkurrenz?

Christian Waldl: "Die Voitsberger werden heuer vorzeitig den Meistertitel fixieren, da die Konkurrenz zu unbeständig agiert."

LIGAPORTAL: Judenburg braucht jetzt wohl einen Lauf, oder?

Christian Waldl: "Judenburg hatte bereits im Winter eine schier unlösbare Aufgabe vor sich. Mit einem Punkt aus den ersten vier Runden wird es nicht gelingen, die Liga zu halten. Die vorwiegend aus regionalen Spielern bestehende Mannschaft wird bis zum Schluss aber alles geben und vielleicht dem einen oder anderen Top-Team Punkte streitig machen."

LIGAPORTAL: Ilz mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen – zu erwarten?

Christian Waldl: "Der gute Frühjahrsstart kommt für mich nicht überraschend. Junge Teams machen über den Winter oftmals eine Weiterentwicklung durch und reifen ein stückweit heran. Aufgrund des guten Saisonstarts konnte Ilz zu den vorderen Teams aus der Nichtabstiegszone aufschließen und das bedeutet mental eine große Portion Selbstvertrauen. Jetzt gilt es für das junge Team, den Punktschnitt beizubehalten, dann wird man Ilz auch in der kommenden Saison in der Landesliga sehen."

LIGAPORTAL:Was sagst du zu Spielern wie Andi Glaser von Fürstenfeld oder Schadler von Gnas, die Hunderte Spiele für ihre Vereine gespielt haben – mehr als bemerkenswert?

Christian Waldl: "Das ist gerade im schnelllebigen Fußballgeschäft eine absolute Besonderheit und beweist den Charakter dieser Persönlichkeiten. Sie führen ihre Teams auch als Kapitäne auf den Platz und stellen die verlängerten Arme für ihre Trainer am Platz dar. Viele Spiele für einen Verein zu absolvieren, ist das Eine, aber dabei auch jahrelang Leistungsträger zu sein, unter mehreren Trainern zu arbeiten, viele Veränderungen mitzumachen und dabei Beruf, Familie und Sport unter einen Hut zu bekommen, ist wirklich bemerkenswert. Solche Vorbilder benötigt ein Verein, sie schaffen Symbolkraft und können junge Spieler auf ihrem Weg begleiten."

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei