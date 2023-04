Halbfinal-Aus im Steirercup: Köflach zieht gegen Regionalliga-Tabellenführer Leoben den Kürzeren

Details Montag, 10. April 2023 19:00

Im Halbfinale des Steirer-Cups kam es am Ostermontag zum Duell zwischen dem ASK Köflach und dem DSV Leoben. Damit hieß es Landesliga gegen Regionalliga Mitte. Die Gäste gingen dementsprechend als haushoher Favorit ins Spiel. Doch auch Köflach spielt eine starke Saison als Aufsteiger. Das Match war auch durchaus spannend und die Köflacher verlangten den Leobener alles ab. Am Ende gab es einen knappen 2:1-Sieg für die Donawitzer.

Köflach startet stark

Das Spiel beginnt auch ganz nach Wunsch der Köflacher. In der 14. Minute steht es 1:0 für die Gastgeber. Fehlpass im Spielaufbau der Leobener und Roland Hartmann macht das Tor. Er zieht ab, wird vom Verteidiger noch daran gehindert, wodurch der Ball einen Drall bekommt, sodass der Goalie keine Chance hat. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen. Doch auch die Leobener kommen jetzt besser ins Spiel und versuchen es über die Seite und Flanken. In der 35. Minute ist es passiert. Luka Brkic ist nach einem Eckball zur Stelle und gleicht für sein Team aus. Er zieht halbvolley ab und trifft. Das 1:1 ist dann auch der Pausenstand.

Leoben dreht Partie

Im zweiten Durchgang starten die Leobener besser und wollen den Schwung vom Ende der ersten Halbzeit mitnehmen. Es sollte jetzt auch nicht lange dauern, ehe die Leobener in Führung gehen. Wunderschöner Lochpass aus dem Halbfeld auf die rechte Seite, von wo aus ein Stanglpass auf Gregor Grubisic gespielt wird, der aus kurzer Distanz einschießt - tolles Tor. Damit ist das Spiel gedreht. In weiterer Folge riskieren die Köflacher mehr, werfen alles nach vorne. Das ergibt allerdings auch Räume für die Leobener, die mit einem dritten Tor frühzeitig das Ticket für das Finale ziehen würden. So bleibt es aber bis zur letzten Minute spannend. Köflach gibt Vollgas, es bleibt aber letztlich beim nicht unverdienten 2:1-Sieg der Leobener.



Mario Bichler (Obmann Leoben): "Wir mussten natürlich aufgrund der äußerst fragwürdigen Spielansetzung nachdem Meisterschaftsspiel in Gurten am Samstag heute auf allen 11 Positionen rotieren. Unsere eingesetzten Spieler machten das aber dennoch sehr souverän. Jetzt wollen wir diesen Bewerb natürlich auch gewinnen und den Pot für unsere Fans nach Hause holen."

