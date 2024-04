BREAKING! Nach Steirer-Cup-Out des SK Fürstenfeld: Stocker muss Trainersessel räumen

Details Dienstag, 02. April 2024 19:12

Am Ostermontagnachmittag kam es im Viertelfinale des Steirer-Cups zum Duell zwischen dem SK Fürstenfeld aus der steirischen Landesliga und dem TUS Bad Gleichenberg aus der Regionalliga Mitte. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, Fürstenfeld wehrte sich nur wenig. Letztlich konnte sich der Regionalligist klar mit 5:3 durchsetzen. Wenige Stunden nach dem Spiel wurde nun bekannt, dass sich die Fürstenfelder von ihrem Trainer getrennt haben, doch der Reihe nach.

Zunächst zum Spiel: Die Gleichenberger zeigten von Beginn an, wer an diesem Tag als Sieger vom Platz geht. Man führte durch einen Doppelschlag nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 2:0. Sandro Schleich und Philipp Wendler waren erfolgreich. Im zweiten Durchgang legten die Gäste das 3:0 und das 4:0 nach - beide Male traf Patrick Wiesenhofer. Damit war alles klar, auch wenn Fürstenfeld zwischenzeitlich auf 1:4 verkürzte. Wendler traf dann aber zum 5:1, ehe die Fürstenfelder noch zwei Tore erzielten. Die Niederlage konnte man aber nicht mehr abwenden - genausowenig wie das Ausscheiden aus dem Bewerb.

Doch dem nicht genug - schon am Montag nach dem Spiel soll der Verein hinsichtlich Trainersessel reagiert haben. Am Dienstag hat sich das nun bestätigt. Fünf Punkte aus den letzten fünf Spielen in der Liga, Tabellenplatz 7 in der Landesliga, dazu jetzt das Ausscheiden im Steirer-Cup. Das Ergebnis: Der Verein und Trainer Sascha Stocker gehen getrennte Wege. Übernehmen wird übrigens Christoph Meier, der kürzlich beim Deutschlandsberger SC den Trainersessel geräumt hat.

Fotos: RIPU Sportfotos, SK Fürstenfeld

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.