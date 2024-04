Paukenschlag beim SC Bruck/Mur - Trainer wirft Handtuch

Details Samstag, 06. April 2024 20:27

Paukenschlag beim SC Bruck an der Mur aus der steirischen Landesliga. Der Klub muss sich einen neuen Trainer suchen. Dinan Pusculovic trat am Freitagabend nach der Heimniederlage gegen SV Frauental zurück. Die Brucker haben mit der Niederlage gegen Frauental ebendiese wieder ins Leben um den Klassenerhalt zurückgeholt.

"Nach der 2:4 Niederlage zuhause gegen den SV Frauental trat unser Dini als Cheftrainer zurück! Dini informierte unsere sportliche Leitung sowie die Mannschaft nach dem Spiel über seine Entscheidung", heißt es vom Verein und bedankt sich bei ebendiesem: "Du hast uns vorige Saison in genau so einer Situation übernommen und mit deiner Leidenschaft und deinem Einsatz und über die Relegation zum Klassenerhalt geführt. Du hast in unserem Verein immer einen Platz, und wir freuen uns, dich auf der Tribüne oder der Kantine wieder zu sehen."

Damit sind die Brucker ab sofort auf der Suche nach einem neuen Coach. Man darf gespannt sein, wer den Trainersessel übernimmt.

