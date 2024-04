Paukenschlag in Fehring: Erfolgstrainer Rainer Pein schmeisst das Handtuch

Details Dienstag, 09. April 2024 20:41

Eine Ära geht zu Ende beim UFC Fehring, während eine neue Ära mit großen Erwartungen beginnt. Nach vier Jahren erfolgreicher Amtszeit wirft Trainer Rainer Pein das Handtuch und hinterlässt eine beeindruckende Bilanz. Doch nun steht der Verein vor einem neuen Kapitel, angeführt von Saso Kupcic, einem Mann, der für seine akribische Arbeit und sein menschliches Gespür bekannt ist.

Die Ära von Rainer Pein geht zu Ende

Unter der Leitung von Rainer Pein erlebte der UFC Fehring eine Zeit des Triumphs. Mit zwei Tabellenführungen, einem Meistertitel und einem Aufstieg in die Landesliga, sowie einer Vizemeisterschaft und einem Herbstmeistertitel, war Pein zweifellos eine herausragende Figur in der Geschichte des Vereins. Doch selbst die größten Erfolge können nicht für immer dauern, und nach vier Wochen ohne Sieg beschloss Pein, neue Wege zu gehen – vorerst jedoch wohl nur in den Urlaub - ab Juli steht er wieder für neue Aufgaben bereit. Wobei die vier sieglosen Spiele nicht der ausschlaggebende Grund gewesen seien, sein Rücktritt habe andere Ursachen. Der Abschied war dann sehr melancholisch, in der Kabine floß sogar die eine oder andere Träne.

Der neue Mann an der Seitenlinie

Mit Saso Kupcic tritt nun ein erfahrener Trainer in die Fußstapfen von Pein. Kupcic, zuletzt beim UFC Lumitech Jennersdorf tätig, bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit sich. Seine Arbeit mit dem USC Eichkögl, wo er 2018/19 Meister in der Unterliga Süd wurde, zeugt von seiner Fähigkeit, Teams zum Erfolg zu führen. Seine UEFA-A-Lizenz und sein Ruf als akribischer Arbeiter mit einem feinen Gespür für zwischenmenschliche Beziehungen versprechen eine vielversprechende Zukunft für den UFC Fehring.

Ausblick

Während die Ära von Rainer Pein in die Geschichtsbücher des Vereins eingehen wird, stehen die Fans des UFC Fehring gespannt vor dem Beginn einer neuen Ära unter Saso Kupcic. Mit Hoffnungen auf weitere Erfolge und eine frische Perspektive auf dem Platz, könnte dieser Wechsel der Beginn eines neuen erfolgreichen Kapitels für den Verein sein. Die Zeit wird zeigen, ob Kupcic den hohen Erwartungen gerecht werden kann und den UFC Fehring zu weiterem Ruhm führen wird.

Statements:

Rainer Pein, Ex-Trainer:

"Nach reiflicher Überlegung habe ich den Entschluss gefasst, dass ich meine Tätigkeit als Trainer des UFC Fehring beende. Ich blicke auf unfassbar schöne und erfolgreiche 4 Jahre zurück, ein großer Dank an die Mannschaft und alle Beteiligten. Jetzt aber ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Mannschaft einen frischen Wind bzw. neue Inputs braucht, damit eine Trendwende erfolgen kann und unsere Saisonziele nicht komplett verfehlt werden. Daher dieser Schritt."

Matthias Heuberger, Obmann Stv. Fehring:

zu Rainer Pein...

"Wir bedanken uns bei Rainer Pein für die letzten vier Jahre. Er hat aus eigenen Antrieb den Rücktritt bekanntgegeben, seine Entscheidung sehr leid. Wir wünschen ihm alles Gute für seine weitere Trainerlaufbahn!"

zu Saso Kupcic...

"Wir freuen uns, dass das so schnell geklappt hat. Wir wissen, dass er ein sehr guter Trainer ist und hoffen mit ihm, an die vergangenen Erfolge anknüpfen zu können."





