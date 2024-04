Das ist der neue Trainer des SC Bruck/Mur

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Dinan Pusculovic als Trainer des SC Bruck an der Mur aus der steirischen Landesliga das Handtuch geworfen hat. Nun haben die Obersteirer den neuen Übungsleiter präsentiert. Und es ist ein alter Bekannter sowie eine Bruck-Legende. LIGAPORTAL hat alle Infos.

"Unser neuer "alter" starker Mann an der Seitenlinie ist niemand geringerer als Harald "Didi" Lechner", so der Verein auf der Facebookseite. "Didi war unser absoluter Wunschtrainer, weil wir genau wissen, was wir an ihm haben", unterstreicht Brucks sportlicher Leiter Philipp Gröblinger die Bestellung. "Er ist ein Motivator ohne Ende, ein fußballbesessener Typ, und vorallem menschlich und charakterlich absolut top", so Gröblinger weiter und verweist darauf, dass Lechner schon vergangene Saison in der Relegation ausgeholfen hatte. Als Co-Trainer wird ihm Ted Höfer zur Seite stehen. "Mit diesem Duo werden wir nun alles geben, um unser Saisonziel zu erreichen", so der sportliche Leiter weiter.

Foto: RIPU Sportfotos